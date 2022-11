Marimar Vega, feliz con su matrimonio reflexiona del pasado: 'Yo también fui tóxica, por algo seguía ahí'

Desde que Marimar Vega conoció a Jerónimo Rodríguez, su esposo, supo que sería el hombre de su vida y así lo ha compartido con el público en varias ocasiones. En entrevistas y en sus redes sociales, la actriz se ha encargado de transmitir la felicidad que está viviendo con el director de fotografía con quien llegó al altar en febrero pasado en una íntima celebración civil realizada en Acapulco. Encantada con la relación que ha construido con Jero, como le dice de cariño, la actriz se abrió de capa durante su visita al podcast, Escucho borroso, comandado por Omar Chaparro y su esposa Lucy, con quien habló del tema de las relaciones tóxicas que vivió en el pasado y reconoció que actualmente está muy contenta con la dinámica de pareja que tiene con su esposo para quien, verla feliz es prioridad.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Más sincera que nunca, Marimar reconoció que aunque en el pasado, en otras relaciones ella sí cayó en el juego de los celos, en su matrimonio no existen: “No, a mí no me gusta celar, porque mi esposo no me cela y soy la más feliz, ni necesito que me cele, ni pienso que no me ama, porque no me cela”, comentó la actriz. Por su parte, Omar Chaparro, quien es amigo de la pareja, confirmó que Jerónimo es un caballero: “Pero tu esposo es otra cosa, opuesto a los que anduviste. El Jero adorable”, añadió el actor. La mayor de las hermanas Vega aprovechó para revelar que su esposo sí tiene un amor incondicional hacia ella: “Yo le voy a echar una flor a mi esposo, pero es real: Jero es tan empático, de verdad, que no hay nada que él no le dé gusto, si yo estoy bien, aunque signifique que me extraña, que no me puede ver, a él, si yo estoy bien, de verdad está feliz, es una cosa”, reconoció.

VER GALERÍA

Aunque ahora está experimentando la mejor relación de su vida, en el pasado, la actriz sí vivió algunas experiencias tóxicas, de hecho, fue Omar Chaparro quien ventaneó a uno de sus exnovios: “Cuando estábamos haciendo La Boda de Valentina, me tomé una foto con Marimar y la subí, de repente, tu novio tóxico en aquel entonces, me mandó un mensaje en Instagram”, recordó el actor quien fue interrumpido por Marimar quien aclaró que el escrito no fue por redes sociales: “No, consiguió tu teléfono no sé con quién y te escribió a tu celular, peor”, detalló, mientras Omar continuó revelando el contenido de aquel mensaje: “Y me mandó algo así de: ‘Así voy a abrazar yo a tu esposa'''. Entre risas, Marimar reconoció que ella también había tenido responsabilidad en aquella relación tóxica: “Acuérdense que, si los catalogamos como tóxicos, yo también fui tóxica, por algo seguía ahí”.

Marimar admitió que antes de su esposo Jerónimo, los celos en sus relaciones fueron una constante: “La realidad es que yo tuve novios muy celosos, esa es la realidad, muy, muy celosos”. Con la simpatía que caracteriza a Omar Chaparro, el actor quiso saber quién de sus exnovios habían tenido ese comportamiento, por lo que comenzó a darle nombre de algunas de sus exparejas: “Víctor García”, mencionó en primer lugar, a lo que ella respondió: “Él es un tipazo, fue un súper novio, él sí. Víctor era Libra igual que mi esposo, es que los dos mejores novios que he tenido han sido Libra y los Sagitarios, como ustedes…”, puntualizó Marimar, mientras Omar le preguntó: “¿A poco el que me amenazó también era Sagitario, el argentino?, no, no dije argentino. A parte qué, deberíamos decir hasta los nombres por tóxicos”, comentó entre risas el actor, mientras que Lucy, su esposa añadió: “Es más, que venga a nuestro podcast para que hablemos de vino”, a lo que Marimar reaccionó con un: “¡Qué horror!”.

VER GALERÍA

Los celos, una inseguridad

Con los años, Marimar Vega ha llegado a la conclusión de que los celos son una inseguridad que nada tienen que ver con la apariencia física: “Luego es gracioso, pero uno piensa que el actor guapísimo famoso va a ser súper seguro y normalmente es pura inseguridad”, explicó. La actriz aprovechó este espacio para compartir cómo fue que ella dejó de ser celosa: “Yo era mucho más tóxica de lo que soy ahora, pero tiene que ver con lo que uno se conoce y uno trabaja. Primero, creo que hacerme responsable de mis emociones, no puedo hacer responsable a los demás de nada, todo lo que pase es mío. El choro de nada es personal, es real, nada es personal, es depende de cómo lo tomes, como a tú lo veas, como a ti te duela y cuando algo me duele o me afecta, es nada más eso de ser consciente y decir: ‘¿por qué es esto?’”, finalizó la actriz.