Desde África, Zuria Vega y Alberto Guerra celebran 8 años de matrimonio

En medio de sus vacaciones de ensueño por África, Zuria Vega y Alberto Guerra hicieron una pausa para festejar en redes sociales su octavo aniversario de bodas, una fecha que celebraron en este destino en el que se encuentran desde hace unos días disfrutando de un inolvidable viaje de pareja. Con uno de los espectaculares paisajes que ofrece este lugar, los esposos posaron para una serie de fotos que la actriz compartió en su cuenta de Instagram en las que los vemos tan enamorados como el primer día. Además de un año más juntos, con estas vacaciones, también celebrarán el cumpleaños del actor quien, el próximo 5 de diciembre cumplirá 40 años.

Fue este martes 22 de noviembre cuando Zuria utilizó su cuenta en esta red social para dedicarle un mensaje a su esposa: “¡Feliz aniversario y pre-cumpleaños Alberto Guerra! Que el amor nos siga sosteniendo”, escribió la actriz quien desde hace unos días compartió con sus seguidores que se encuentra disfrutando de unas vacaciones con Alberto con quien ha podido maravillarse con la belleza natural de este lugar en el que, hace unos días, tuvieron la fortuna de observar de cerca de un elefante que los visitó en su campamento: “Sin palabras”, fue la frase que utilizó Zuria para acompañar el videoclip en el que se ve al majestuoso animal acercarse la piscina de la parte trasera del lugar donde se están hospedando, hasta donde los actores se dirigieron para admirar el impresionante momento.

En su paso por Kenya, Alberto y Zuria tuvieron la oportunidad de protagonizar varios instantes memorables como su visita a uno de los santuarios de gorilas que hay en la región o su convivencia con una de las tribus, donde los vivimos muy cómplices bailando junto a los habitantes. Además de admirar la belleza de los animales, durante este viaje, los actores también han mostrado su talento como fotógrafos captando las imágenes más especiales, el uno del otro. Antes de llegar a África, la pareja visitó París, donde los vimos visitar los sitios más icónicos de la ciudad y posar para las fotos más especiales de estas románticas vacaciones en las que tenían muchas cosas qué celebrar, como el inicio de su vida como marido y mujer.

Zuria Vega y Alberto Guerra llegaron al altar un 22 de noviembre de 2014, en una boda de ensueño realizada en Nayarit, en la que el mar fue testigo de su unión. En aquella especial ocasión, los novios contaron con la compañía de su familia, de hecho, Zuria tuvo el privilegio de compartir con su papá, Gonzalo Vega, quien fue el encargado de entregarla: “Mi papá estuvo 9 años con la enfermedad y tuvo buenas épocas, estuvo en la boda de las dos, estuvo en muchos momentos que yo sé que él eligió todavía quedarse, porque los quería compartir”, recordó Zuria en entrevista con Aurora Valle para el programa Confesiones en 2019.

La historia de amor de Zuria y Alberto

El año pasado, Zuria Vega le concedió una sincera entrevista a Mara Patricia Castañeda en la que recordó el día de su boda: “Alberto y yo nos casamos por lo civil, fue una ceremonia, una boda muy íntima”. En aquella conversación, la actriz reconoció que debido a la diferencia de personalidades entre ellos, muchos de sus amigos no apostaban por la relación a excepción de Marimar Vega: “Mi hermana fue la única que se acercó y me dijo: ‘Alberto es un partidazo’ y mi hermana me cuida, ella lo conocía y la verdad sí, Alberto es la persona más culta que conozco, siempre sabe más que yo en muchos temas y eso a mí me encanta”, confesó. La actriz también recordó cómo fue su primera cita: “En nuestro primer date, yo abrí la puerta y ahí me dio un beso y ahí me enamoré, dije: ‘De aquí soy’, nos fuimos a vivir juntos a los dos meses, fue como de: ‘¿Lo intentamos?’ y a los 7 meses me dio el anillo de compromiso, llevamos 7 años casados, 8 juntos y dos bebés”, comentó.