Minnie West habla por primera vez del accidente que sufrió su mamá Amparín Serrano

Para Minnie West la partida de su mamá, Amparín Serrano, ha sido un golpe muy duro que ha tenido que trabajar de la mano de expertos, por esta razón, hace unos días salió de hospital psiquiátrico en el que se internó durante un mes para tratar el doloroso duelo que ha implicado la ausencia de su mamá. Dando lecciones de valentía, la actriz quiso mostrar su lado más transparente con sus seguidores en Instagram y abrió la conversación en una dinámica de preguntas y respuestas: “No sé si estoy lista para esto, pero ¡venga!”, escribió Minnie en una de sus historias con las que dio inicio a una serie de revelaciones con las que explicó a su comunidad virtual por qué ha sido tan complejo para ella continuar sin su mamá.

Desde la primera pregunta, Minnie quiso ser completamente sincera y se abrió de capa: “¿Cómo fue el momento en que te dijeron del accidente de tu mamá?”, fue el cuestionamiento que una de sus seguidoras le hizo: “Yo era la única que estaba ahí, lo vi y por eso tengo un trastorno de estrés post-traumático”, reveló la actriz. La primogénita de Amparín Serrano también se animó a desmentir algunos señalamientos que surgieron tras el fallecimiento de su mamá: “¿El accidente de tu mami fue en su sillón? Comprendo si no puedes responder la pregunta”, se lee en otra de sus historias que ella respondió tajante: “No, pero la gente habla y se hace sus propias ideas, para mi familia y para mí ha sido mejor que la gente se quede con lo que se quiera quedar, para nosotros, lo importante ahorita es sanar y dar explicaciones, la verdad, nos parece que pasa a segundo plano”. La actriz reconoció que no tiene idea de dónde pudo filtrarse dicha información: “¡No! Y no sé por qué la gente se clavó con esa teoría, ni de dónde salió”, añadió.

Minnie también reveló por qué tomó la decisión de ingresar a una clínica para la salud mental: “Porque me diagnosticaron PTSD y llega un punto en el que no se puede estar bien sin ayuda profesional, yo llegué a un punto en el que era de vida o muerte tomar la decisión de encontrar ayuda urgente”. La actriz también compartió con sus seguidores algunos de los síntomas que presentó tras la partida de su mamá: “Ataques de pánico, ansiedad social, ansiedad en general, pensamientos suicidas, entre otras cosas”. Minnie reconoció que la ayuda en el psiquiátrico y el amor de su familia han sido fundamentales en su recuperación: “Honestamente a mí lo que me ha ayudado es estar en varias terapias y algunos libros, estar con la familia también es importante”, puntualizó.

Además de preguntas, Minnie recibió varios mensajes agradeciéndole por poner sobre la mesa un tema tan importante como la salud mental después de una pérdida: “Muchas gracias, espero poner un granito de arena en quitar el tabú y fomentar la importancia sobre la salud mental”. La actriz también habló de las increíbles manifestaciones que ha experimentado al encontrarse con arcoíris por todas partes: “Ella siempre dijo que sería arcoíris”, reconoció. Minnie también habló del tatuaje que se hizo en honor a la memoria de su mamá: “Mi mamá asomándose desde la dimensión en la que está, acompañada de un Gorupo (personaje de Distroller) que siempre la acompaña”, reveló. También habló de Fletzo, como le decía de cariño a su mamá: “Era un apodo, un chiste local entre ella y yo”.

Las hermanas West seguirán con el legado de Distroller

Durante esta dinámica con sus seguidores, Minnie dio a conocer el compromiso que ella y su hermana Camila tienen con la marca de su mamá: “Esa es la idea y la promesa que hicimos”, respondió cuando una de sus seguidoras le cuestionó: “¿Entre tu hermana y tú va a sacar Distroller adelante?”. Sobre la cuenta de Instagram de Amparín donde recientemente se retomó la actividad con una animación de ella, Minnie dijo: “Mi hermana Camila y yo decidimos seguir con su cuenta, porque le encantaba y sabemos que es lo que hubiera querido”. Por último, la actriz confesó que la ausencia de su mamá ha fortalecido la relación con su hermana: “¡Muy unidas! La amo y es lo más importante para mí”, escribió la mayor de las West.