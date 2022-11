Andy Escalona da detalles del próximo nacimiento de su bebé: ‘Va a ser orgullo mexicano’

La cuenta regresiva para el nacimiento del bebé de Andrea Escalona, la fecha de su llegada se acerca y ella se encuentra preparando todo para su gran debut como mamá, una experiencia que ha compartido al completo con su público del programa Hoy, donde no solamente dio la noticia de su embarazo, también fue en el foro del matutino donde reveló que está en la dulce espera de un niño. En las últimas semanas, la conductora ha estado compaginando su trabajo en televisión con los preparativos para recibir a su primogénito, así que, mientras por una parte decora la habitación del pequeño, también graba algunas cápsulas para la sección Mamita bonita espacio en el que, durante su ausencia, se estarán transmitiendo algunos tips y recomendaciones para que las futuras mamás, como ella, la acompañen en esta aventura.

A sólo un par de semanas de la llegada del bebé, Andrea habló con la prensa de dónde planea dar a luz. Durante una entrevista con el periodista Edén Dorantes a la salida de Televisa, Andy reveló que su bebé nacerá en nuestro país: “No, no, Mexa, va a ser orgullo mexicano”, respondió contundente cuando la cuestionaron si planeaba viajar a Estados Unidos para que el nacimiento de su primogénito. En este encuentro con la prensa, la presentadora también adelantó cuándo dejará Hoy para comenzar con su incapacidad por maternidad: “Del show me voy en dos semanas”. Aunque está muy ilusionada con la llegada de su bebé, Andy reconoció que le cuesta dejar el matutino: “Ya estoy chillando de que me voy a retirar 4 semanas”, reconoció.

Andrea contó que para no sentirse tan ausente del programa ha estado trabajando en algunas cápsulas que se transmitirán en su ausencia: “He dejado una cantidad de notas para que, aunque esté fuera, no me olviden, no he dejado de hacer material para, por lo menos, tener presencia en el programa con Mamita bonita y en cuanto pueda, reincorporarme, regresar”, explicó. Además del trabajo extra en Hoy, la futura mamá está terminando de decorar la habitación del bebé, una tarea en la que está asesorada de una experta: “¿Sabes qué me pasó?, que todo se me vino encima, las estrellas, empecé con el cuarto del bebé, que me está ayudando Luz Blanchet y de ahí me metí a arreglar toda mi casa y ya estoy pintando paredes”, contó.

Debido a que su agenda de trabajo ha estado a tope, Andy está esperando su retiro temporal de la televisión para hacerle algunas prendas a su bebé: “Quiero tejer. Yo sé tejer en esta cosa que es como un puente, es fácil, como para niños, no es con gancho, es con tableta, ya ahorita que me retire de la tele lo voy a hacer”, comentó. Con el embarazo, la creatividad de Andy está más desarrollada que nunca, incluso confesó que hasta la ha inspirado en su faceta como compositora: “Le escribí una canción a mi bebé, todavía no la saco, pero sí le escribo cosas y le canto y sí le hablo”. Andy se mostró feliz con las muestras de cariño que recibió en sus tres baby showers; el primero, el que compartió con su familia; el segundo, en el que celebró con sus compañeros de hoy y el tercero, el que disfrutó en Acapulco con la familia de su novio Marco Estrada.

Magda Rodríguez, una abuelita presente

En esta etapa tan importante que está por vivir, Andrea reconoce que echará mucho de menos a su mamá, Magda Rodríguez quien lamentablemente falleció en noviembre del 2020. A pesar de su ausencia, Andy ya sabe cómo hará que su mamá sea una abuelita muy presente en la vida de su bebé: “Sí digo, como va a hacer falta su abuelita, pero va a tener una cantidad de historias, de videos, de cosas que grabó, de fotos, la verdad es que todo sigue muy lleno de Magda, entonces sí la va a poder conocer de una u otra manera”. Debido al gran amor que Magda siempre le tuvo al programa Hoy, será este el espacio en el que Andy comparta todos los pormenores de su maternidad: “Obviamente ahí van a ver el nacimiento del bebé, ya les quiero contar todo y regresamos en enero”, confesó la futura mamá.