Eugenio Derbez habla de su recuperación: 'Para haber tenido 17 fracturas, estoy muy bien'

A tres meses de haber sufrido un fuerte accidente casero que le provocó una fractura múltiple en el hombre, Eugenio Derbez reapareció en redes sociales a través de un Live que realizó con Guillermo Ochoa, el arquero de la Selección Mexicana que esta mañana se convirtió en la gran figura del primer partido de la escuadra nacional en el Mundial de Qatar 2022. Visiblemente recuperado, antes de comenzar la charla con el futbolista, Eugenio habló con sus seguidores de cómo se encuentra su estado de salud, según reveló, gracias a la fisioterapia, ha comenzado a recobrar la movilidad en el brazo y está dispuesto a demostrar que se va a recuperar al 100%, ya que, de acuerdo con los médicos, no podrá mover el brazo como antes de la lesión.

Con un semblante muy recuperado y con una actitud muy positiva, el comediante reconoció que está planeado retomar su actividad profesional poco a poco: “Qué gusto saludarlos, ya tenía ratillo que no me conectaba, es que he estado un poquito desconectado desde el accidente y la recuperación, pero voy muy bien, aprovecho, de una vez para decirle a toda la gente que me pregunta, ¿cómo estoy?, hay gente que piensa que todavía estoy en cama voy muy, muy bien, mejor de lo que yo esperaba, para haber tenido 17 fracturas, estoy muy bien”, comentó el comediante quien le mostró a sus seguidores cómo su brazo tiene más movilidad que hace unas semanas que había compartido un video en redes.

Eugenio aseguró que se enfocará al máximo en su recuperación para poder cambiar el pronóstico médico: “Los doctores me dijeron que no iba a poder levantar el brazo más allá del hombro, que nunca más y mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo, pero bueno, estoy muy bien. Les contaba de mi brazo, rápidamente, todavía traigo unas cosas, todavía traigo el cabestrillo, voy bien, todavía no puedo levantar el brazo, ni tengo mucha fuerza en el brazo, pero ya lo muevo bastante bien”, comentó el cineasta quien, ha utilizado su convalecencia para hacer algunas cosas de trabajo, pues planea irse reincorporando paulatinamente: “Muy emocionado de estar ya casi, casi regresando a la chamba, no al 100, pero voy poco a poquito”, comentó Derbez sobre su recuperación.

Durante el proceso de recuperación, Eugenio Derbez ha estado completamente cobijado por su esposa, Alessandra Rosaldo, quien se ha encargado de ser su enfermera, una actividad que ha compaginado con la gira de los 90’s Pop Tour, razón por la que ha estado viviendo entre México y Los Ángeles. Hace unas semanas, durante la conferencia de prensa en la que anunció el regreso de Sentidos Opuestos, Alessandra ya había adelantado que Eugenio iba muy bien en su recuperación: “Va muchísimo mejor, inicio sus fisioterapias hace unas semanas y primero fue muy doloroso, muy difícil y ahorita como que ya dio un brinco, ya está muchísimo mejor, ya tiene más movimiento, ya tiene mucho más libertad e independencia, no puede manejar todavía, no está saliendo mucho de la casa, pero sí está muchísimo mejor”, comentó en entrevista para el programa Sale el Sol.

Una recuperación muy dolorosa

Esta nueva aparición de Eugenio en redes, contrasta con la que hizo en octubre pasado cuando, grabó un video a su salida de una de sus fisioterapias, en el que reconoció que el proceso de recuperación estaba siendo muy doloroso: “Vengo saliendo de mi fisioterapia, ahí voy. Voy muy bien, pero… como duele, estoy harto de sentir dolor todos los días, todos los días, es como una tortura esto de la terapia física está cañón, son dos horas de tortura de estirarte los músculos hasta romperlos. Lloro todos los días”, comentó en aquel clip en el que también aparece Alessandra, quien aprovechó para resaltar el gran trabajo que estaba haciendo Eugenio: “Sí, pero por eso eres mi superhéroe, lo haces y lo sigues haciendo, porque es la clave de su recuperación”, comentó la esposa del comediante.