Las publicaciones de Camila West, hija de Amparín Serrano, que han dado mucho de qué hablar

A tres meses del sensible fallecimiento de su mamá, Amparín Serrano, Camila West, hija menor de la creadora de Distroller, ha sorprendido a sus seguidores con una serie de publicaciones con las que ha dado mucho de qué hablar. En medio del duelo que está atravesando la familia por la partida de Amparín, quien murió el pasado 12 de agosto, la diseñadora ha compartido en su cuenta de Instagram la imagen de un ultrasonido y el resultado positivo de una prueba de embarazo de sangre en las que que ha etiquetado a su prometido, aunque no ha revelado si se trata de una noticia propia. Mientras esto sucede con la menor de las hermanas West, en los últimos días, la familia ha mostrado su apoyo a Minnie, ante su alta del hospital psiquiátrico al que ingresó tras la muerte de su mamá donde, de la mano de expertos, estuvo trabajando para enfrentar este difícil proceso.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Desde hace unos días, Camila West ha utilizado sus redes sociales para hacer algunas publicaciones que han despertado la curiosidad de sus seguidores. Fue el pasado 31 de octubre, durante el que hubiera sido el cumpleaños número 57 de Amparín, que la pintora compartió la foto de un resultado positivo de una prueba de embarazo. Aquel día, la joven publicó en sus historias un documento en el que se leía “embarazada” sobre la que escribió: “Primera señal de que mi mamá está conmigo en su cumpleaños”. En aquella publicación, también etiquetó a su prometido, Bruno Naufal, junto a la frase: “Vas a ser papá”.

VER GALERÍA

Días antes, Camila compartió en su feed de Instagram una imagen junto a su prometido con la que reveló la fecha de su boda, un evento que se celebrará el próximo 27 de mayo en Cuernavaca, Morelos. Apenas la semana pasada, la menor de las hermanas West le dedicó un romántico mensaje a su prometido con motivo de su cumpleaños: “Bru, cada día que pasa, no sé qué pasa, pero te admiro cada vez más. 30 años de muchísimos logros, muchísimo esfuerzo, quiero que sepas que cada paso que des voy a estar a tu lado. Te amo con todo mi corazón”. La semana pasada, Camila volvió a utilizar su cuenta de Instagram, ahora para compartir una foto de un ultrasonido sobre la que escribió: “Baby Paolo cooking”, un post en el que también etiquetó a su prometido.

Lo que llama la atención en estas publicaciones es que el nombre de la paciente es Nancy Covarrubias, razón por la que sus seguidores continúan con muchas dudas sobre esta información. El año pasado, en entrevista con Mara Patricia Castañeda, Amparín habló de la cercanía que tenía con sus dos hijas y con su nieta Manola, de hecho, reveló que vivía con Camila y su nieta Manola quien, en los últimos años, se convirtió en su gran inspiración para crear nuevas cosas en Distroller: “Camila ya me hizo abuela y ahora la nieta está muy bien, porque ella me da la pauta de la nueva generación, qué les gusta, me sirve, es como una maestría ahí en mi casa. Nada más vivimos nosotras tres (Amparín, Camila y Manola)”.

VER GALERÍA

Camila, digna heredera del talento de su mamá

A diferencia de su hermana mayor, Minnie West quien decidió ser la actriz de la familia, Camila heredó el talento de su mamá para la ilustración pues, el inicio de Amparín como empresaria, todo comenzó realizando vajillas decoradas, un negocio que Camila continuó pues ella también tiene su línea con diseños propios, también ha llevado su creatividad adaptando sus diseños en bolsas y accesorios. En aquella entrevista con Mara Patricia, Amparín habló del talento de su hija menor: “Camila sí dibuja y Minnie tiene su rollo. Camila sí vive en otro mundo, la neta se me hace que tiene mucho talento, nada más le falta concentrarse un poco en él, porque yo sí creo, no porque sea mi hija, pero creo que puede explotar mucho su talento, pero cada quien tiene sus tiempos y si ahorita ella tiene su hija, cuando son chiquitos, tampoco te puedes llenar de trabajo”, explicó Amparín.