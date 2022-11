Juan Soler habla de su gran relación con Maky: ‘Es una persona a quien adoro’

Han pasado 4 años desde que Maky y Juan Soler anunciaron que habían decidido poner punto final a su historia de más de 15 años de amor. A pesar de la separación, lo actores continuaron cercanos por su papel de papás de Mía y Azul; en ese sentido, el argentino se confesó durante una entrevista con Yordi Rosado en la que habló de lo difícil que fue lidiar con el divorcio y se animó a recordar los mejores años junto a Maky con quien, hasta el día de hoy sostiene una relación de cariño y respeto que, aseguró, será por siempre: “Tengo una gran relación con Maky, más allá de las diferencias que podamos llegar a tener, es una persona a quien adoro y a quien voy a procurar toda mi vida, la verdad”, dijo sobre su exesposa.

Juan reconoció que tras tomar la decisión de ponerle punto final a su historia juntos, reconstruir su vida no fue nada sencillo: “Fue devastador, yo tuve un cuadro de depresión muy largo que jamás pensé que podía llegar a ese punto”, confesó. El actor aseguró que ver como toda la vida que conocía se modificaba con la separación fue la parte más complicada: “¿Sabes qué es lo que pasó?, que rompió muchas estructuras y yo soy muy de estructuras, rompió muchas concesiones que son preestablecidas en la vida de cualquier persona y me rompió muchas de esas concesiones con las que yo no negocio, las rompió completamente y me costó mucho rearmar todo eso, estuve con psicólogo, fueron dos años muy feos”, recordó el argentino.

El actor se sinceró al grado de reconocer que, a la fecha, continúa trabajando con el tema del divorcio: “Sí, yo me casé para toda la vida. Sí lo hubiera hecho para toda la vida, definitivamente, no resultó y me costó mucho aceptar que algo tan puro, tan profundo, cause tanto dolor y cause tanta angustia, que duela tanto, me costó mucho entenderlo, mucho, es más, creo que todavía no termino de entender ciertas cosas, pero bueno, hay que aprender a vivir con eso y ya está”, puntualizó. Para Soler el trabajo fue primordial en su época de separación: “Fue durísimo. En ese momento estaba trabajando y no acepté un par de proyectos, porque no estaba en condiciones anímicas para tomarlos, estuve muy deprimido, pero cuando vas a actuar, cambias radicalmente, eso me ayudó muchísimo, pero terminaba, me iba a mi camerino y me sumía en una profunda tristeza”, narró.

Durante esta sincera charla con Yordi, Juan recordó la época más feliz junto a su exesposa: “Los mejores años fueron al principios, viajábamos muchísimo, cruzamos los Andes en motocicleta, yo tomaba clases de piloto deportivo, entonces, me acompañaba a todas mis clases de piloto aviador, viajábamos mucho, a ella le dan miedo los aviones, entonces, viajábamos mucho en moto, un día nos fuimos a Puerto Escondido y volvimos a los cuatro días, ese tipo de cosas, la verdad fue muy divertido, salíamos a bailar, fue una gran, gran época”. El argentino también habló de las dificultades en su matrimonio: “Luego nació Mía, Maky es una persona sumamente aprensiva, más en esa época, aparte estuvo con Baby Blue, no sabíamos, tenía esa depresión post-parto, fue una época muy difícil, nació Azul, seguía con su Baby Blue, muchos altibajos y en Miami fue donde se acabó todo”.

El flechazo entre Juan y Maky

En esta conversación, Juan Soler también recordó cómo fue que se dio el flechazo entre él y la mamá de sus hijas, a quien conoció en Televisa y con quien, de primer momento, no hizo click: “No me caía bien”, reconoció. El argentino contó que fue a través de su suegra que se dio el acercamiento: “Un día fue a comer, estaba su mamá aquí de vacaciones y estaban mis papás también, ya había agarrado confianza con Estelita (su mamá) y me dice: ‘Estoy aburrida, Maky trabaja todo el día, no salimos a ningún lado’, le digo: ‘Están aquí mis papás, te invito a un asadito en mi casa, que Maky te lleve, ahí te deje y yo después te llevo’. Ese día Maky no grabó, entonces llegaron: Maky, su mejor amiga Gary y su mamá a la casa, éramos varios y ese día vi a la otra Maky, la Maky de familia, entonces, me encantó, me enamoré profundamente y le dije a mi mamá: ‘Me voy a casar con esta mujer’”, contó Soler.