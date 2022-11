Claudia Álvarez recuerda el momento más difícil que ha vivido como mamá: ‘Somos un milagro’

En el marco del Día del bebé prematuro, Claudia Álvarez honró esta fecha con un conmovedor mensaje en Instagram que acompañó de varias imágenes de los primeros meses de vida de sus mellizos, Clío y Billy quienes nacieron cuando tenían 30 semanas de gestación. En esta publicación, además de agradecer al equipo médico por apoyarla en la etapa más complicada de su maternidad, la actriz reveló que ella también es prematura, pues llegó al mundo cuando su mamá estaba en el sexto mes de embarazo. Claudia recordó con este post los días en que visitaba a sus bebés en el hospital a quienes pudo llevar a su casa un mes y medio después de su nacimiento: “Como nacieron chiquitos, todo lo que no crecieron en mi panza, van a tener que crecer en la incubadora, es un post-parto diferente, muy diferente”, compartió la actriz con sus seguidores en Instagram a principios de este año.

Tras la experiencia que vivió con sus mellizos, Claudia quiso hacer una mención especial para doctores y enfermeras dedicados a salvaguardar la integridad de los prematuros: “No quería dejar pasar este día sin mencionar que hoy que es el Día del bebé prematuro, honro la vida de todos los doctores, enfermeras y gente que está dándolo todo para salvar la vida de tantos babies que no llegaron a término. Yo fui prematura (26 semanas) mis twins de 30 semanas. ¡Hoy es nuestro día! Y tenemos la bendición más grande de poder estar vivos, somos un milagro. Gracias infinitas a mis doctores que sin ellos no sé qué hubiera hecho en el momento más doloroso que me ha tocado vivir como mamá. Los amo para siempre y por siempre en mi corazón”, se lee en el feed de la actriz, donde también publicó un video con imágenes de sus mellizos, en sus primeras semanas de vida.

En febrero pasado, cuando los mellizos abandonaron el hospital y llegaron a casa en los brazos de sus papás, Claudia Álvarez compartió en su cuenta de Instagram con los grandes retos que implica ser mamá en estas circunstancias: “Ser papás de bebés prematuros es aprender: Que los hijos llegan cuando quieren y no cuando uno lo planea. Que armar la pañalera o hacer prácticas de la respiración para el parto, no era tan importante. Que la maternidad empieza con las lágrimas más amargas que jamás imaginaste que ibas a derramar. Que las primeras 24 horas de su vida pasan a ser las más importantes de la tuya. Que la primera vez que ves a tu hijo es a través de una cajita de cristal. Que en vez de usar ese conjunto que habías comprado para él, está vestido de cables, vías y otras cosas que lo ayudan a vivir”.

En otra parte de este mensaje, Claudia reveló las grandes lecciones que ella y Billy aprendieron con el nacimiento de sus mellizos: “Pero ser mamá de un bebé prematuro también es aprender: Que el apretón de una manita de un centímetro tiene tanta fuerza como la de un oso. Que las formas más pequeñas de expresar amor como una caricia en un bracito o en su pecho, en realidad son gigantes. Que hacer de canguritos es la forma más hermosa de conectarte piel a piel con tu hijo. Y sobre todo, aprendes el verdadero significado del amor a la vida, porque es increíble ver la fuerza con la que estos pequeños se aferran a la vida y luchan cada día por salir adelante”, comentó.

La llegada de sus bebés

Desde que supo que esperaba dos bebés, Claudia sabía que su embarazo no podría llegar a término, pero nunca imaginó que los mellizos nacieran con tanta anticipación: “Lo que mi doctor me dijo es que mi útero no aguantó. Estaba dormida, 4:30 de la mañana, y se me rompió la fuente, entonces, fue más bien cuestión de mi cuerpo”, le contó la actriz a sus seguidores, luego del nacimiento de Clío y Billy. En aquella ocasión, la actriz se abrió de capa y recordó cómo se sintió ante la situación: “Yo estaba muy tranquila de que los bebitos se iban a quedar en el hospital, porque lo necesitan, tienen que desarrollar bien sus pulmoncitos, tienen que hacerles muchos exámenes, es normal, son prematuros. Antes, yo veía fotos de conocidas mías que habían pasado por esto y yo decía: ‘Por favor Diosito, que a mí no me pase’ y ahora que me pasó a mí, vi la realidad y dije, están en el mejor lugar mis bebés, mejor que en mi casa, aquí tienen todo monitoreado, los doctores no saben la belleza de doctores que tengo. Estoy muy tranquila en ese aspecto”, reconoció.