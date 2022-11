William Levy y Elizabeth Gutiérrez reaparecen juntos, sin sus hijos, en España

Desde hace un tiempo, William Levy y Elizabeth Gutiérrez han preferido que los detalles de su relación familiar sean todo un misterio. Fue en febrero pasado cuando la actriz compartió en Instagram un mensaje en el que dejaba ver que, independientemente de las diferencias que pudieran existir en la relación de pareja, ella y el cubano siempre estarían unidos como familia: “Él es el padre de mis hijos, ¡el hombre más importante!, el que ve por nuestro bienestar. Todos los días deseo siempre lo mejor para él”, publicó en aquella ocasión Elizabeth quien, en las últimas horas, se ha dejado ver con el actor, sin sus hijos, lo que ha provocado una serie de especulaciones que apunta a que la pareja habría solucionado las diferencias que enfrentaron a principios de año. Los papás de Kailey y Christopher formaron parte de un grupo de amigos que disfrutaron de una divertida visita a un viñedo en España.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Desde hace varios meses, William Levy se encuentra viviendo en La Madre Patria debido a las grabaciones de la serie Montecristo, que protagoniza al lado de Esmeralda Pimentel. En ese sentido y para estar cerca de su familia, Elizabeth y los niños han viajado en varias ocasiones para compartir con su papá, así como él los ha visitado en Miami, donde residen desde comenzó su historia juntos. Después de que a finales de octubre pasado, la familia al completo acudiera a la fiesta de XV años de la hija de uno de sus grandes amigos, en Florida, hace unas horas, se viralizaron algunas imágenes de Elizabeth y William, sin sus hijos, en una divertida escapada, con amigos a un viñedo en Valladolid.

VER GALERÍA

Los actores posaron en varias fotos que sus amigos compartieron en redes sociales de su visita a la localidad de Pesquera de Duero, provincia española de Valladolid, donde recorrieron las bodegas y el viñedo Emilio Moro donde protagonizaron una inolvidable noche bohemia entre amigos, vino y música. Tan privados como siempre, ni William, ni Elizabeth publicaron nada de esta experiencia en redes; sin embargo, el anfitrión de la velada y presidente de las bodegas, Javier Moro Espinosa, fue el encargado de presumir en su cuenta de Instagram la presencia del galán de telenovelas en este lugar: “Hoy he tenido el inmenso placer de recibir en nuestra casa @bodegasemiliomoro, al actriz @Willyley, quien ha disfrutado de una visita por nuestro viñedo y ha podido conocer cómo elaboramos nuestros vinos”, se lee en el feed el Presidente de Bodegas Emilio Moro.

En las redes sociales oficiales de Bodegas Emilio Moro también retomaron una imagen que compartió una de las acompañantes de los actores donde se les ve muy sonrientes y abrazados, posando para la foto. A finales de octubre pasado, durante una entrevista con el periodista Lucho Borrego, Elizabeth Gutiérrez habló de las especulaciones que apuntaban a una posible reconciliación con el papá de sus hijos: “Me ha tocado mucho leer titulares que no tienen nada qué ver con lo que estoy viviendo. No puedes juzgar a una pareja. Se pelean y reconcilian en cuestión de un día”, puntualizó sin entrar en más detalles, dejando abierta la posibilidad de que ella y William podrían haber solucionado sus diferencias.

VER GALERÍA

La privacidad, el camino de la pareja

Elizabeth Gutiérrez y William Levy, quienes este 2022 cumplieron 20 años de haberse conocido en el reality show Protagonistas de Telenovelas, siempre han apostado por la discreción a la hora de compartir detalles de su vida privada en los medios, una situación que, de acuerdo a Elizabeth continuará, pues es la manera que han encontrado para proteger a su familia: “Lo que yo hablo con él siempre se va a quedar ahí”, le contó la actriz a Lucho Borrego. La mexicana puntualizó por qué prefiere no ventilar los asuntos de pareja: “No es que no habla, porque no tengo nada qué decir, tengo mucho que decir, pero no es mi estilo, mi estilo es de verdad arreglar mis cosas dentro de mis cuatro paredes”, puntualizó.