Minnie West anuncia su salida del hospital psiquiátrico al que ingresó tras la partida de su mamá

Después de un mes de estar internada en un hospital psiquiátrico al cual ingresó para, de la mano de profesionales, atravesar el doloroso duelo que ha representado el sensible fallecimiento de su mamá, Amparín Serrano, esta noche, la actriz Minnie West anunció que ya se encuentra de nuevo en casa, cobijada por su familia. De la misma forma en la que compartió con su decisión entrar a esta clínica por salud mental, ahora, hizo pública su salida y el recibimiento que tuvo por parte de su papá, David West, con quien posó para una entrañable foto que colocó en Instagram donde, a través de un mensaje, dio detalles del proceso que vivió en este lugar del que se lleva grandes experiencias.

Para esta publicación, Minnie eligió varias fotos de su estancia en este sitio donde, además de terapias con psicólogos y psiquiatras, contó con ayuda alternativa como equinoterapia y pudo explorar su lado más creativo que plasmó en una pintura, además de los libros en los que se estuvo apoyando durante este proceso: “Hoy salgo de un lugar que me enseñó muchas herramientas para seguir adelante. Sé que mucha gente me preguntará, ‘¿cómo te fue?’, ‘¿te sirvió?’, con la expectativa de que un capullo se convirtiera en mariposa. Sigo estando igual de deprimida, sigo sin ser yo al 100, pero aprendí cosas que, eventualmente, siguiendo con terapias, me ayudarán a seguir adelante y que también me van a ayudar a procesar el trauma”, escribió en la primera parte de su texto.

Minnie continuó revelando la forma en la que ha ido asimilando la vida sin su mamá por quien, aseguró, volverá a sonreía: “Así que, si alguien me pregunta, ‘¿cómo te fue?’, ‘¿te sirvió?’, la respuesta es: Estoy haciendo el trabajo duro y eso no cambia en 30 días, es un proceso que, en mi caso, no sé cuánto tiempo me llevará, pero lo que sí sé es que, por mi mamá, voy a hacer todo lo que está en mis manos para poder volver a tener momentos felices y volver a ser yo, una yo que jamás será igual, pero una yo que va a aprender a vivir con un trauma y sin su otra mitad”, explicó la actriz quien, en este álbum también incluyó un par de fotos en las que aparecen algunos arcoíris.

Desde que Amparín Serrano falleció, sus hijas han considerado a los arcoíris el símbolo a través del cual se les manifiesta, por esta razón, Minnie está segura de que su mamá, de alguna manera se hizo presente en su regreso a casa: “Gracias por darme la bienvenida con explosiones de arcoíris llegando a casa @Amparinserrano, esa fue la mejor bienvenida”, escribió en otra parte de este texto. Por último, Minne también aprovechó esta publicación para agradecer a su comunidad virtual por las muestras de cariño y los mensajes en los que se solidarizan con su dolor y con el difícil momento por el cual está atravesando: “Gracias a todos por sus comentarios y por estar al pendiente de verdad, lo agradezco”, finalizó.

Su ingreso al psiquiátrico

En un afán de abrir la conversación sobre la salud mental, en redes sociales, en octubre pasado, Minnie West se sinceró con sus seguidores en Instagram y les confesó que había tomado la decisión de ingresar a un hospital psiquiátrico, después de intentar atravesar el duelo por la muerte de su mamá sola y sentir que no lo estaba logrando: “Hoy, algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días. A algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mí me parece tonto no normalizar e incluso fomentar ¡el bienestar mental!”, escribió en esta red social la actriz quien, en aquella despedida, contó con la presencia de su novio Nacho Peregrín, hermano de Belinda.