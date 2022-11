Geraldine Bazán da pistas de su estado sentimental: ‘El amor no se puede ocultar’

A sólo unos días de haber regresado de España a donde viajó por motivos de trabajo, Geraldine Bazán se reencontró con los medios de comunicación a quienes les dio una nueva pista de que estado sentimental, pues la cuestionaron sobre la identidad del hombre con el que disfrutó de un paseo en motocicleta por las calles de Madrid. Recordemos que fue ella quien, hace unos días, compartió varias historias en las que la vemos acompañada de un misterioso galán que la llevó a recorrer la capital española: “No, no, es que me encanta alborotar el gallinero”, respondió a Ventaneando cuando le preguntaron si se trata de un pretendiente español que acaba de conocer.

Aunque no se animó a revelar quién era su acompañante, aseguró que atraviesa por un gran momento en su vida personal: “A veces, el amor no se puede ocultar”, comentó sonriente. En ese sentido, la semana pasada, durante su visita al programa de Montse & Joe también admitió que estaba muy contenta: “Muy bien, ¿no se nota?”. En esta conversación, la actriz confesó por qué no ha querido compartir con la prensa detalles sobre su estado civil: “A mí me gusta así, prefiero, es muy triste decirlo, pero a veces la gente disfruta más de un fracaso ajeno que de un éxito propio, entonces como que disfruta más cuando a alguien le va mal. Una cosa es la realidad y otra cosa son los fuegos artificiales que se le ponen en los medios de comunicación”, explicó.

Geraldine compartió otra pista que deja ver que está enamorada: “A lo mejor ya tengo una relación estable y tampoco tengo por qué estarlo divulgando, porque tampoco me interesa hacerla pública”, comentó. La actriz aseguró que, por el momento, se encuentra bien disfrutando de su vida privada alejada de los reflectores: “En mi caso, no es que yo me oculte, yo salgo, vengo voy, pero tampoco me expongo, tampoco voy a donde hay paparazzis, cuando uno quiere exponer algo, uno sabe a dónde ir”, comentó. En septiembre pasado, durante su visita al programa de La Saga, le contó a Adela Micha que se había dado una nueva oportunidad con un amor del pasado: “Ya habíamos andado antes, terminamos y ahora estamos viendo. Yo ya no tengo 15 (años), tengo dos hijas, tengo bien claro que es lo que quiero, y pues vamos a ver”, dijo.

¿Regresaría con el papá de sus hijas?

A su regresó a la Ciudad de México, la prensa la cuestionó sobre los rumores de una posible ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto, papá de sus hijas, un tema del que prefirió no opinar: “Yo creo que ese es un tema que no tiene nada que ver conmigo y justo estamos aquí para hablar de un tema bien positivo y bonito y creo que no tiene caso”, dijo. Cuando le preguntaron si existiría la posibilidad de una reconciliación con su exesposo, respondió con un rotundo “no”. De lo que sí quiso hablar, fue de los planes que tiene para darle la bienvenida al 2023, en compañía de sus hijas: “Estamos un año y un año, este año les toca con su papá Navidad y en Año Nuevo ya les tengo un plan increíble, una sorpresa, ya saben que me encanta, dentro de mis posibilidades, que conozcan, que viajen, me encantaría darles el mundo entero”.

Sobre cómo han enfrentado sus hijas la separación con Gabriel y si ellas quisieran verlos juntos de nuevo, Geraldine se sinceró, el día en que acudió al programa de Montse & Joe: “No creo eh (que quieran que se reconcilien), al principio, obviamente, porque para los niños ningún rompimiento es fácil, Miranda creo que hasta hace muy poco”, reconoció. Fue en ese momento en que la actriz contó una tierna anécdota de su hija menor: “En diciembre del año pasado fui a estas posadas de la escuela, yo estaba con las mamis echando el chal y uno de los papás de las niñas, estaba con ellas con el Santa Claus; él estaba tomando a todos los niños, llega y me enseña el video donde Miranda le estaba pidiendo que querían que sus papás estuvieran juntos. Yo le pregunté: ‘¿Mami qué pediste?, al final me dijo que otra cosa”, recordó. Con el tiempo, sus hijas se han adaptado a la situación: “Ellas están muy bien, la verdad es que tienen una increíble relación con su papá y conmigo, son unas niñas amadas y protegidas, apapachadas y tienen ya muy clara la mecánica”, añadió.