Cobijada por el amor de sus hijos, Natalia Esperón celebra su cumpleaños

Tras el éxito que tuvo con su regreso a las telenovelas en Corazón Guerrero, Natalia Esperón se encuentra más vigente que nunca en la pantalla chica, pues además de conquistar al público de los melodramas, en los últimos meses ha compartido algunos detalles de su vida personal que la han hecho acercarse a sus fans que la siguen desde que protagonizó Agujetas de color de rosa, como lo hizo recientemente en su visita al programa Faisy Nights donde habló un poco sobre su carrera profesional y reveló por qué, en un momento de su vida tuvo que decidir entre la actuación y su familia. En esta emisión, Natalia habló de los deseos que tenía para este cumpleaños, una fecha que pasó cobijada por el amor de sus tres hijos, Natalia, Mariana y José con quienes, este 14 de noviembre, sopló las velitas de su pastel.

A través de su cuenta de Instagram, Natalia compartió varias imágenes del pastel que partió con sus hijos quienes le cantaron Las Mañanitas y se convirtieron en su regalo más especial: “¡Muchas gracias a todos! Me siento bendecida y agradecida por tantas muestras de amor de todos ustedes, por mi cumpleaños. ¡Los quiero!”, escribió la actriz como descripción de un reel en el que aparece cerrando los ojos, pidiendo su deseo. Horas antes, la actriz ya había compartido una historia que retomó de la cuenta de su primogénita a la que de cariño le dice Tali, en la que la joven le escribió: “Love you”, Mariana, su hija menor, también compartió un clip del momento en el que su mamá sopló las velitas, según le contó la actriz a Faisy, este año, tiene una petición muy especial: “Le pido a la vida ser abuela”, le confesó al conductor.

De acuerdo con Natalia Esperón, tras el primer aniversario de bodas de su primogénita con José Eugui, espera que pronto, la sorprendan con la noticia de que la harán debutar en el papel de abuela: “Ya cumplió un año, a lo mejor pronto seré abuela”, comentó la actriz. Durante esta charla, la actriz se mostró muy emocionada por cumplir 48 años: “Esperemos que mi cumpleaños me traiga muchas sorpresas. Si me piden mis deseos de cumpleaños, lo primero es salud para disfrutar a toda mi familia, la salud de toda mi familia, trabajo y mucho amor también”, comentó. Además de sus deseos para este año, durante su visita al programa de Faisy, la actriz habló del gran sabor de boca que le dejó su regreso a la pantalla chica en Corazón guerrero, una historia que se transmitió a las 4:30 de la tarde, el mismo horario con el que alcanzó la fama en Agujetas de color de rosa.

Sus hijos, el mejor regalo de la vida

Más sincera que nunca, Natalia abrió su corazón y habló del papel más importante de su vida, el de mamá, una faceta por la cual decidió alejarse de las telenovelas: “Cuando terminé Agujetas, me embaracé, me casé, tuve a Natalia, que ahorita Natalia ya se casó, tuve a Mariana y a José, casi 9 años después. Ese inter de Agujetas, que me casé y tuve a Tali, yo quise trabajar y trabajar, pero ya después cuando decidimos mi esposo y yo, en ese momento, mi esposo y yo, continuar la familia, era de replantearse seguir trabajando o continuar con la familia y a mí se me había complicado embarazarme, entonces era el momento justo de embarazarme y me embaracé de tres bebés”, confesó la actriz sobre su retiro temporal de las telenovelas.

En octubre pasado, Natalia Esperón también concedió una sincera entrevista a Mara Patricia Castañeda con quien habló de los detalles más dolorosos que tuvo que enfrentar durante su retiro, como el sensible fallecimiento de su hijo Sebastián, quien desafortunadamente murió en el vientre, solo un día antes de la llegada al mundo de sus hermanos, Mariana y José. Durante esta conversación, la actriz también habló de la gran relación que sostiene con Pepe Bastón, su exesposo con quien se divorció cuando sus hijos menores tenían apenas año y medio: “Mis hijos sienten paz de ver una relación tranquila. Pero esto no es de la nada, no es de gratis, se construyó entre él y yo, cediendo, conociéndonos, perdonándonos, entendiendo que somos papás de Mariana, José y Tali y que ellos se merecen una relación de papás sana”, puntualizó.