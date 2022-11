‘Para mí es muy natural que mi hija conviva con la novia de su papá’, Aislinn Derbez sobre la pareja de Mauricio Ochmann

Una vez más, Aislinn Derbez se abrió de capa durante el nuevo episodio de su podcast, La magia del caos donde tuvo como invitada a Sofía Niño de Rivera, con quien se sinceró sobre la maternidad, desde cómo vivió ella los primeros meses de su hija Kailani, hasta la posibilidad de volver a repetir la experiencia: “Hay una parte de mí que me dice, sí me gustaría tener otro hijo para reivindicar todos mis errores, para vivirlo desde otro lugar mucho más relajada, muchos más empoderada, confiando en mí”, confesó. Durante esta sincera charla, Aislinn habló también sobre la relación que su pequeña hija tiene con Paulina Burrola, novia de Mauricio Ochmann, con quien la niña convive desde el inicio de su relación, una situación que para nada le parece incómoda, todo lo contrario: “Para nada, todo ese rollo se me hace tan fácil, porque como yo lo viví”, puntualizó.

Aislinn explicó que debido a que ella es la única hija de la relación de sus papás, desde muy pequeña vivió en una familia extendida donde las parejas de sus papás siempre formaron parte de su vida: “Mis papás estuvieron juntos en sus 20, luego se separaron y los dos empezaron a tener hijos por su lado, mi mamá tuvo dos y mi papá tuvo tres hijos más con tres mujeres distintas, entonces, yo veía a las novias de mi papá, al esposo de mi mamá”, explicó. Debido a esa experiencia, ahora, Aislinn entiende perfectamente la dinámica que está viviendo su hija: “Yo estuve en esa situación, por eso, para mí es muy natural que mi hija conviva con la novia de su papá, me parece increíble”, explicó. Sobre la posibilidad de darle un hermanito a Kailani, comentó: “Si yo llego a tener un hijo con otra pareja en el futuro, también lo voy a ver natural, hasta bonito, como que les da a los hijos mayor amplitud en su criterio”.

Durante esta plática, Aislinn recordó cómo fue su debut como mamá, con la llegada de Kailani a quien quiso criar sin ayuda: “Fue tan ruda la maternidad, sobre todo al principio, el post-parto se me hizo tan duro. Me dio una especie de depresión post-parto que yo creo que tenía que ver muchísimo con la falta de sueño, porque realmente no dormí durante un año entero, no tenía ayuda, a menos que viniéramos a México a trabajar, pero casi yo pasé sin trabajar un año y medio, sin trabajar y en Estados Unidos no teníamos quién nos ayudara, era él o yo, pero él trabajaba bastante, entonces me lo echaba yo sola y sin mucha ayuda de la familia, amigos, nada. No me lo volvería a echar sin ayuda”, dijo.

Aislinn admitió que cuando nació Kailani, sintió que lo correcto era dejarse guiar por Mauricio, quien, debido a su experiencia con su hija mayor, podría tener más idea que ella: “Caí en el error de decir: ‘El papá de mi hija ya tuvo hijos antes, entonces él sabe todo, le hago caso en todo y mi opinión no tiene validez’, como que inconscientemente también me puse en ese lugar de, como yo soy novata y como el otro ya tuvo hijos, lo que él diga, imagínate, fatal”, reconoció. Además, le costó mucho trabajo delegar tareas durante los primeros meses de su bebé: “Yo me puse en ese lugar donde yo decía: ‘No, como yo fui criada por mi nana, no voy a permitir que eso le suceda a mi hija’, ese era mi trauma, porque a mí a partir de cierta edad, fue como de toma, se la das a la nana, los papás a trabajar y nadie te pela, entonces, de alguna manera crecí con el trauma: ‘Yo no le haré eso a mis hijos’”, contó.

Sus deseos de vivir la maternidad desde otro lugar

Ahora que su hija está más grande y han ido aprendiendo juntas, Aislinn admite que sí le gustaría tener más hijos, esta vez, desde un sitio mucho más cómodo para ella: “Confiando en que ya sé, en mi intuición, en mi maternidad, que creo que soy muy buena mamá, pero a veces soy muy dura conmigo misma, confiando más y disfrutándolo más, porque también en este rollo de ser muy perfeccionista me clavé durísimo en ser la mamá más consciente y más perfecta, porque no lo disfrutas cuando haces eso”, dijo. Antes de vivir nuevamente la maternidad, la actriz quiere que su hija Kailani conozca su mejor versión: “Claro que quiero reivindicarme, pero también quiero hacerlo con la hija que ya tengo, diciendo: ‘Ok, todos los días tengo la oportunidad de relajarme más, de disfrutarlo más, de ser menos dura conmigo’”, finalizó.