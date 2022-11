De nuevo soltero, Juan Soler terminó con su novia

Fue en febrero del año pasado que Juan Soler reconoció públicamente que estaba enamorado y se había dado una nueva oportunidad en el amor, luego de su separación de Maky, en noviembre del 2018. Sin embargo, decidió mantener la identidad de su nueva novia en privado, hasta el mes de septiembre que, durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, confesó que había iniciado una relación amorosa con la argentina María José Barbaglia quien fue su primera novia, hace más de 40 años: “Es una relación a distancia, vive en Tucumán y nos separamos cuando yo tenía 20 años, vive en Argentina”, detalló el actor. A más de un año de aquel anuncio, el conductor de Sale el Sol sorprendió a la audiencia del matutino al revelar que ha regresado a la soltería.

A pesar de que en redes sociales parecía que la relación marchaba viento en popa, incluso María José viajó a nuestro país en mayo pasado para visitar al presentador, con quien disfrutó de una romántica escapada a Valle de Bravo, de acuerdo con el propio Juan, esta relación ha llegado a su fin. Durante una de las divertidas dinámicas de la sección Trapitos al sol, el conductor admitió que ha regresado a la soltería, información que compartió Mónica Noguera quien fue la encargada de anunciar que Juan había terminado su relación con la argentina: “Tenemos ya a los dos solteros del programa (Soler y Jean Duverger). Juanito ya terminó”, señaló la conductora mientras la cámara le hacía un acercamiento a Soler quien con la cabeza confirmó lo dicho por Noguera. Si bien Juan no dio más detalles, sí aceptó que ha regresado a la soltería.

Durante esta dinámica, Juan Soler le contó a sus compañeros por qué, en una ocasión que conoció a una chica en un vuelo, no la volvió a llamar: “Fíjate que sí, conocí una persona que me gustó mucho, en un avión, la plática estuvo riquísima, bajamos, intercambiamos teléfonos y a la hora de la hora, no sé qué pasó, pero no quise llamarle, creo que sólo fue lindo el viaje aéreo”, explicó el conductor. Cuando Mónica Noguera le preguntó que, si ahora que está soltero, está abierto a la posibilidad de conocer más personas, contestó: “Tendré que empezar a llamar por teléfono, ahora sí”, añadió. El argentino también se animó a recordar algunos acontecimientos que lo hicieron llorar: “El nacimiento de mis hijas, fue un parteaguas, lloré muchísimo y, últimamente, las cuatro películas que he visto con mi hija Mía, que nos agarramos de la mano y lloramos los dos”, agregó.

Por último, Juan Soler tomó la palabra para hablar de aquellas personas que ilusionan a otra: “Yo sólo le voy a decir una cosa, es de cobardes enamorar a una mujer, para no amarla”, finalizó el conductor quien provocó la ovación de sus compañeros de programa. La noticia del regreso de Juan Soler a la soltería tomó por sorpresa a sus seguidores, pues en redes sociales parecía que su romance con María José marcha muy bien, de hecho, el pasado 18 de octubre, durante el cumpleaños de la argentina, no faltó el comentario amoroso de Juan: “Te amo siempre”, le escribió, a lo que ella respondió con un “Yo más”, junto a un símbolo de infinito. En las imágenes que ella comparte en esta red social, destaca una foto, captada durante su visita a nuestro país, en julio pasado, en la que la vemos caminando por las calles de la Ciudad de México paseando a Borgues, la mascota de Juan Soler.

El recuento de Juan Soler y María José

En septiembre pasado, durante una entrevista para Youtube con la periodista Matilde Obregón, Juan Soler contó cómo fue que se reencontró con su primer amor: “Pasé dos años y medio separado hasta que me reencontré con María José en una cena. María José fue mi primera novia en mi ciudad de Argentina, en Tucumán, éramos compañeros de escuela, nos sentábamos banco con banco. Nos reencontramos allá y dijimos: ‘¿Por qué no probamos?’. Y es muy loco porque vivimos cada quien en países diferentes, ciudades diferentes, muy lejos. Y yo estoy muy contento, la verdad. Es una relación madura, de dos personas que ya están muy hechos”, confesó el actor sobre su noviazgo. En aquella ocasión, Juan contó que su exesposa, también la conoce del pasado: “Maky la conoció hace muchísimos años, cuando Mía tenía 7 meses, coincidimos en una reunión y estaba María José con su marido y ahí coincidimos, hablamos, platicamos, convivimos unos minutos”, confesó.