Irina Baeva y Gabriel Soto reaparecen juntos en televisión

Después de meses de no aparecer juntos en público, este fin de semana, Irina Baeva y Gabriel Soto reaparecieron juntos en televisión donde se mostraron enamorados y muy cómplices durante su asistencia al programa De noche, pero sin sueño, conducido por Adrián Uribe. Esta aparición tomó un significado muy especial, debido a que la pareja se ha visto envuelta en rumores de separación debido a que no se habían dejado ver juntos, ni en público, ni en redes sociales. Aunque no se tiene claro cuándo se grabó esta emisión, los actores se mostraron muy divertidos durante su aparición. Apenas hace un par de semanas, la pareja se rencontró durante el regreso de la actriz a México después de estar más de un mes en Qatar a donde viajó por motivos de trabajo. Hace unos días, Irina compartió con sus seguidores la sorpresa que su prometido le preparó con motivo de su cumpleaños número 30.

Haciendo oídos sordos a los señalamientos que apuntan a una posible separación, Irina y Gabriel acapararon miradas durante su participación en el programa nocturno donde mostraron su lado más divertido al participar en la dinámica de preguntas y respuestas que les hizo Adrián Uribe donde respondieron quién es más celoso. Durante la presentación de los novios, el comediante aprovechó para hacer referencia a los rumores que los rodean: “¡Cuánto tiempo sin vernos!”, exclamó el titular del programa quien provocó la reacción del público quien recibió a la pareja con un fuerte aplauso: “Amigo querido, muchas felicidades por tu programa, sé que este programa es muy importante para ti”, le comentó Gabriel Soto a Uribe a su llegada.

Como en el famoso trend de Tik Tok, Irina y Gabriel participaron en una dinámica en la que tenían que revelar algunos aspectos divertidos de cada uno como quién es más celoso, una pregunta en la que ambos se señalaron a sí mismos, admitiendo que los dos tienden a celarse. Cuando Uribe les preguntó, ¿quién es más berrinchudo?, ambos coincidieron que es Irina. La pareja también respondió quién de los dos gana más, momento en el que los dos indicaron que Gabriel. Por último, respondieron quién actúa mejor, pregunta en la que Irina señaló al galán de Mi camino es amarte, mientras que él indicó que Irina: “Esto es una pareja que se quiere y se cuida”, comentó Adrián Uribe al final de la dinámica.

Irina y Gabriel desmienten rumores de separación

Después de que, en mayo pasado, Irina y Gabriel compartieran, en exclusiva con ¡HOLA!, las razones por las que decidieron posponer su boda religiosa, vino una temporada en la que la pareja dejó de compartir fotos en Instagram, un detalle que desató los rumores que apuntaban a una posible ruptura. Debido a la fuerza que tomaron estos señalamientos, en varias ocasiones, tanto Gabriel como Irina han salido a los medios de comunicación a desmentir dicha información, como ocurrió en días pasados: “Fue su cumpleaños, regresó de viaje, teníamos más de un mes de no vernos, fueron sus treinta, ni siquiera la pude felicitar el día de su cumpleaños, bueno estar con ella el día de su cumpleaños, porque ella estaba volando, venía de Qatar y yo estaba grabando”, declaró Gabriel la semana pasada al programa De Primera Mano.

El actor se refería a la sorpresa con la que recibió a Irina a su regreso a México. Como lo hizo Irina en el cumpleaños de él, el actor llenó la habitación de su departamento de globos y flores, con motivo de sus 30 años, una fecha que, como él mencionó, no pudieron pasar juntos debido a la agenda de trabajo de ambos: “Yo grabo de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 11 de la noche, la verdad que la carga de trabajo es mucha, la gente no sabe el sacrificio que implica hacer una novela, con un protagónico no tienes días libres y yo voy de memoria, entonces estoy estudiando todo el día, voy al gimnasio, grabo de lunes a sábado, entonces, ¿a qué hora?”, puntualizó el galán de telenovelas: “Los rumores, son rumores, no pasa nada”, comentó Gabriel sobre su relación.