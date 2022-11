Más sincera que nunca, Angelique Boyer cuenta cómo se lleva con el hijo de Sebastián Rulli

Hace un par de días, Sebastián Rulli sorprendió al compartir en su cuenta de Instagram un álbum de imágenes junto a su hijo Santiago, de 12 años de edad, durante el divertido viaje de padre e hijo que realizaron a Nueva York, una escapada que sirvió como marco para el debut del joven en las redes sociales de su papá quien había preferido respetar la privacidad de su hijo hasta ahora. Según reveló Angelique Boyer, novia de Sebastián, fue el propio Santi quien decidió dejar el anonimato con el que había disfrutado su infancia y aparecer públicamente, no sólo en las cuentas de sus padres, sino también en la propia donde ya cuenta con más de 43 mil seguidores. Durante la presentación de la telenovela El amor invencible, proyecto que protagonizará con Danilo Carrera, Angelique habló de la relación que tiene con el hijo de Sebastián Rulli y de la posibilidad de convertirse en mamá.

En este encuentro con la prensa, Angelique confesó que está feliz con su relación con Sebastián Rulli, con quien celebró ocho años de relación en septiembre pasado: “Disfruto todo de Sebastián, cuando está con su familia, cuando está con sus hermanas, con sus sobrinos, con Santi, realmente lo admiro en todos los sentidos”, confesó la actriz en entrevista para el programa El Gordo y la Flaca donde también habló de cómo se lleva con el hijo del actor: “Ya es un galán”, comentó sobre el físico de Santi quien, según contó, decidió debutar en redes sociales recientemente: “Síganlo en Instagram @Santiagorulligalliano, la verdad es que ya es un adolescente que ya puede tomar unas cuantas decisiones y recibe el apoyo de sus padres incondicionalmente para hacer lo que él quiere, en eso está, en el proceso de descubrir qué onda”, explicó la actriz.

Angelique aseguró que para ella ha sido muy fácil entablar una gran relación con Santi debido a la personalidad única del adolescente: “Ya está con todo Santi, es un niño que está creciendo a grandes pasos, no nada más de altura, sino de madurez. Está criado con mucho amor, muy bien educado, es un amor, ¡qué te digo!”, explicó. En otra entrevista, ahora con el programa De Primera Mano, Angelique también se deshizo en halagos hacía Santi: “Sí, es un tipazo, así como lo ven de grande, es puro amor ese niño, súper divertido, alivianado, positivo, se levanta de buenas, va a la escuela de buenas, es increíble”, comentó.

¿La maternidad está en sus planes?

Prácticamente desde que comenzó su relación con Sebastián Rulli, la prensa la ha estado cuestionando sobre la posibilidad de que lleguen al altar y si, entre sus planes, está el convertirse en mamá, una situación de la que ella prefiere no hablar en público, para no contribuir a la presión social que se ejerce en contra de mujeres que no han tenido hijos: “Las novelas no son la vida real, es muy diferente. No lo sé, es difícil responder algo así, más públicamente, yo creo que son decisiones muy personales y de pronto hay mucha presión social de lo que la gente quisiera ver en nosotros, todavía es algo que puede pasar, mi reloj biológico me lo permite, pero no está en mis planes”, reconoció.

Durante esta conferencia de prensa, Angelique también dio detalles de la relación de complicidad que existe entre ella y Sebastián Rulli. La actriz contó que siempre procura ver el trabajo de su novio, incluso cuando se trata de verlo hacer escenas románticas con otras actrices, una situación que asegura nos les provoca ningún tipo de conflicto: “Sí, por supuesto, sabemos perfectamente cuál es la dinámica, somos actores nos respetamos muchísimo, de hecho, yo he visto besos que se da con sus compañeras y le digo: ‘Ese beso se vio medio falso’”, platicó la actriz quien está por estrenar su próximo proyecto en la pantalla chica.