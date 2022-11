Tras la boda de su hija mayor, Natalia Esperón confiesa: 'Le pido a la vida ser abuela'

En octubre pasado, Natalia Bastón Esperón, la mayor de los hijos de Natalia Esperón y Pepe Bastón, cumplió un año de casada con José Eugui, con quien unió su vida en una boda de ensueño realidad en Valle de Bravo México en la que la novia estuvo cobijada por toda su familia, incluidos Eva Longoria y Santiago. En primera fila también vimos a la orgullosa mamá de Tali quien, a un año de aquel inolvidable día, sueña con debutar en su papel de abuela, según confesó en el programa Faisy Nights, donde también habló de su decisión de retirarse de las telenovelas durante la infancia de sus hijos, una época que atesora.

Mostrando su lado más simpático, Natalia Esperón acudió al programa conducido por Faisy donde se animó a compartir los deseos que pedirá en su cumpleaños número 47 que celebrará el próximo 14 de noviembre: “Esperemos que mi cumpleaños me traiga muchas sorpresas. Si me piden mis deseos de cumpleaños, lo primero es salud para disfrutar a toda mi familia, la salud de toda mi familia, trabajo y mucho amor también”, confesó ilusionada la actriz quien confesó que además, tiene un anhelo muy grande respecto a su familia y espera pronto poder experimentarlo: “Le pido a la vida ser abuela, espero que pronto, ya cumplió un año, a lo mejor pronto seré abuela, mucho trabajo y salud”, comentó.

En esta sincera conversación, Natalia habló de su hija menor, Mariana quien, aseguró, es la única d sus hijos que sí muestra una clara inclinación a seguir sus pasos en la actuación: “A Mariana sí le gusta la actuación, estaba estudiando teatro, hizo una obra Vaselina, pero ahorita está ya para terminar la prepa y lo que quiere es ya irse a la universidad”, añadió. Por otra parte, también habló de su último proyecto en televisión, una historia que le hizo recordar sus inicios: “Acabo de terminar Corazón Guerrero, que fue una telenovela maravillosa, se pasó a las 4:30, que me trajo también muchos recuerdos, porque se hizo en el foro 1”, contó la actriz.

La mejor decisión de su vida

A pesar de que Natalia Esperón era la protagonista preferida del público en los 90’s, en algún momento de su carrera tuvo que tomar la decisión de alejarse de los reflectores para convertirse en la estelar de su vida personal: “Cuando terminé Agujetas, me embaracé, me casé, tuve a Natalia, que ahorita Natalia ya se casó, tuve a Mariana y a José, casi 9 años después. Ese inter de Agujetas, que me casé y tuve a Tali, yo quise trabajar y trabajar, pero ya después cuando decidimos mi esposo y yo, en ese momento, mi esposo y yo, continuar la familia, era de replantearse seguir trabajando o continuar con la familia y a mí se me había complicado embarazarme, entonces era el momento justo de embarazarme y me embaracé de tres bebés”, contó Esperón.

Tras cumplir su gran sueño de darle hermanitos a su hija Tali, como le dice de cariño a Natalia, la actriz quiso entregarse a sus hijos, una decisión de la cual nunca se ha arrepentido: “Desafortunadamente, uno de mis chiquitos, Sebastián, falleció y me quedé con Tali, Mariana y José, eran muy complicado los horarios en este trabajo y no es de que me den permiso de: ‘Sí Natalia vete’, dependemos de mucha gente, era difícil que me dieran permisos, yo partirme en mil y decidí por mi familia, decidí por mis hijos y creo que es la mejor decisión que pude tomar, porque véanme, estoy aquí, pude regresar, pude volver a trabajar, encontrar un proyecto lindo”, finalizó la actriz.