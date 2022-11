'Dios bendiga a nuestra familia y nuestro matrimonio', Dulce María a su esposo por su tercer aniversario de bodas

Un día como hoy, pero de 2019, Dulce María y Paco Álvarez comenzaron a escribir, de manera oficial, su historia como marido y mujer al jurarse amor eterno frente al altar de la Capilla del Jardín Tres Cielos, con el lago de Tequesquitengo, como testigo, un especial acontecimiento que los novios compartieron en exclusiva para ¡HOLA! Los recién casados compartieron cada detalle de su boda religiosa con nuestros lectores, como la entrañable imagen de la exintegrante de RBD caminando del brazo de su papá, Fernando Espinosa, hacía quien hoy es su esposo y padre de su hija María Paula. Desde las primeras horas de este 10 de noviembre, el matrimonio compartió entrañables imágenes del día en que se dieron el “sí, acepto”, como parte de las felicitaciones que se dedicaron por su tercer aniversario de bodas.

Con un álbum de imágenes del día en que se convirtió en la señora de Álvarez, Dulce María le escribió a su esposo: “Hoy se cumplen 3 años de que decidimos unir nuestras vidas y nuestras almas, caminar juntos. Solo puedo dar gracias a Dios por encontrarnos, porque siempre había creído en un amor que lo entregara todo y poder entregarlo todo yo también. Sabía que existías en algún lugar del tiempo y llegaste a cambiar mi vida y a complementarme, a darme amor y calma. Gracias por tu amor, por tu paciencia, tu comprensión, por dar lo mejor de ti todos los días por los que amas, te admiro, te amo y me lleva el corazón saber que ahora somos una familia de 3. En 3 años pasaron y cambiaron tantas cosas, lo único que no cambió fue mi amor por ti, solo creció. Te amo, ¡Feliz aniversario hermoso @Pacoalvarezv que Dios bendiga nuestra familia y nuestro matrimonio”, se lee en el feed de la cantante.

Conmovido por el mensaje que le escribió su esposa, Paco comentó: “Tú me llevas el alma. Te amo. Las amo”. La publicación de Dulce María, no sólo provocó la reacción de su marido, Maite Perroni, su excompañera en RBD y quien recientemente se casó con Andrés Tovar se manifestó con un: “¡Felicidades!”. Por su parte, el esposo de Dulce también recordó el día de su boda en su perfil donde también le dedicó unas palabras a su esposa: “Felices tres años juntos. Hoy celebramos nuestro amor, nuestra ilusión de encontrar a alguien con quien compartir risas, llantos, alegrías, metas. Vivimos en un mundo difícil, donde pareciera que la esperanza de encontrar el verdadero amor está perdida para muchos, pero no, jamás, el amor existe y es mucho más inmenso de lo que pensamos, no cabe en nuestros sueños, porque en la realidad supera cualquier expectativa, es algo que no se define con palabras sino con el día a día, con las acciones, con lo que somos tú y yo.”, se lee en la primera parte de su mensaje.

Paco continuó enlistando las cualidades de Dulce María a quien describió como el amor de su vida: “Nada me hace más feliz que sabernos juntos, amándonos, cuidándonos siempre, respetándonos. Nadie sabe o muy poca gente sabe quién eres en realidad, el ser humano tan increíble, amoroso, cariñoso, que eres. Pocos saben de tu gran calidad humana, de cómo ayudas a los demás, de que, para ti lo más importante somos tus seres queridos y no lo superfluo. Pero yo sé todo esto, porque lo vivo día a día y también sé la hermosa e increíble mamita que eres para Paula, cómo te desvives por ella, cómo te mira con admiración, así como yo. Te amo, te admiro y eres el amor de mi vida”, escribió Paco quien, para este aniversario hizo un entrañable video en el que hizo un recorrido de su historia juntos, desde el día en que se convirtieron en marido y mujer, hasta el embarazo y nacimiento de su hija María Paula.

El compromiso de Dulce María y Paco Álvarez

Fue en enero de 2019 cuando, Dulce María y Paco Álvarez compartieron en exclusiva con ¡HOLA! la noticia de su compromiso matrimonial tras tres años de noviazgo. En aquella ocasión, la actriz nos confesó que, a pesar de no estar acostumbrada a compartir esos detalles de su vida privada, presentar al hombre de su vida le provocaba mucha emoción: “Es la primera vez que lo vivo y espero sea para siempre. La verdad es que estamos muy contentos”, comentó en entrevista para ¡HOLA! Tv. En aquella charla, Dulce reconoció que su sueño en la vida, más que casarse, era conocer a su príncipe azul: “No llegar al altar, sino encontrar un compañero de vida y encontrar esa persona con la que me sintiera como en mi casa, y la verdad es que eso ha pasado con Paco y yo, es el lugar donde te sientes bien. Ninguna relación es perfecta, todas hay que trabajarlas, hay que entregar mucho para que una relación funcione, pero la verdad es que los dos creemos muchísimo en el amor y eso hace que todos los días sea algo nuevo y nos da muchísima fuerza, una luz diferente”, explicó.