Romina Poza celebra su cumpleaños número 22 en Europa con su familia

A sólo unos días de haber protagonizado un emotivo reencuentro con su mamá, Mayrín Villanueva, en Dinamarca, Romina Poza se encuentra de fiesta celebrando en aquel país su cumpleaños número 22. Después de que a mediados de agosto compartió con sus seguidores en Instagram la noticia de que se mudaría una temporada a España para trabajar, hace unos días, compartió imágenes del viaje que realizó para reunirse con parte de su familia que está disfrutando de unas vacaciones por Europa. Dinamarca, se convirtió en el país elegido por el clan para encontrarse, así lo compartió la semana Mayrín Villanueva quien se encuentra disfrutando de un inolvidable tour con su esposo, Eduardo Santamarina, y de su hija menor, Julia con quienes también visitó Suecia: “¡Ya con nosotros mi muñeca hermosa!”, escribió la actriz sobre una foto de sus hijas fundidas en un abrazo.

Como su hermano Sebastián, Romina Poza quien también tiene experiencia como modelo, ha decidido seguir los pasos de sus papás en la actuación, razón por la que su primer proyecto frente a las cámaras la hizo trasladarse durante una temporada a La Madre Patria. Siempre dispuesta a apoyar los sueños de sus hijos, Mayrín ha compartido en varias ocasiones el orgullo que siente por ellos, en este caso, por su primogénita quien, dando lecciones de madurez, ha tenido que perseguir sus metas en Europa, tal vez, esta fue la razón por la que la actriz y su familia eligieron este continente como destino para visitar y así poder celebrar junto a Romina esta especial fecha que han estado celebrando probando las delicias más suculentas de Dinamarca, según se aprecia en las historias de Villanueva.

A través de varias historias en su perfil de Instagram, Mayrín compartió varias imágenes de cómo han estado festejando los 22 años de su primogénita: “Celebrando su vida. Te amo. ¡Feliz cumpleaños muñeca de mi corazón! Que sigas marcando tu ruta con tanta fortaleza”, se lee sobre una imagen en la que aparecen la sombras de ella, de Eduardo y de sus hijas Julia y Romina, sobre uno de los espectaculares paisajes de este país escandinavo. Además, la actriz utilizó su feed de Instagram para publicar una foto de la cumpleañera que formó parte de su cariñosa felicitación: “Hoy es el cumple de mi nena hermosa. Hace 22 años conocí el verdadero amor, mi vocación y supe a qué vine a este mundo, cada día aprendiendo más, más y de ti. Gracias por todo este camino de amor. Te amo. ¡Feliz vida preciosa!”, se lee en el perfil de Villanueva.

A pesar de la distancia, Mayrín Villanueva y Romina Poza siguen manteniendo su cariñosa relación de madre e hija y han utilizado las redes sociales para acortar distancias. A finales de julio pasado, cuando anunció que iba a mudarse a España, le dedicó un conmovedor mensaje a su mamá en el que le agradeció por convertirse en su principal impulsora y por siempre apoyar sus metas y ayudar a hacerlas realidad: “Eres el amor más bonito que conozco. Gracias por guiarme y ayudarme a alcanzar cada uno de mis sueños. Nos vemos pronto, mamita de mi corazón”, le escribió Romina a su mamá quien, también ha apoyado mucho la carrera actoral de Sebastián Poza, a quien también procreó durante su matrimonio con Jorge Poza.

Un pastel muy especial

Debido a que el cumpleaños de Romina ocurrió en medio de estas vacaciones familiares, Mayrín, Eduardo y Julia se pusieron creativos y con varios elementos improvisaron un pastel. Para cantarle Las Mañanitas, colocaron a un costado de un plato con carnes frías y uvas una vela que encendieron únicamente con el objetivo de que la cumpleañera pidiera un deseo. El pasado 8 de octubre, la joven actriz le dedicó una felicitación igual de cariñosa a Mayrín por su cumpleaños: “Gracias por no solo aceptarme como hija, sino por haber decidido y elegirme tu amiga, compañera y cómplice. Me quiero seguir riendo a carcajadas contigo todos los días de mi vida. Me encanta tenerte y vivirte en todos los sentidos. Gracias por dejarme estar”, le escribió Romina a su mamá.