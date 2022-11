Karla Souza se sincera: ‘Yo alcé la voz para sanar’

Durante la premier de la cinta La caída, una historia que busca empoderar a mujeres víctimas de abuso, Karla Souza, su protagonista, sostuvo un encuentro con la prensa a quien le contó por qué no emprendió acción legal después de vivir una situación de este tipo en el pasado. A más de cuatro años de la entrevista que la actriz le concedió a la periodista Carmen Aristegui, en la que confesó que en los inicios de su carrera fue víctima de acoso por parte de un productor, Souza abrió su corazón y explicó por qué quiso sólo compartir el hecho y no el nombre del señalado. Además, puntualizó por qué, tras sus declaraciones, no hubo una denuncia formal ante las autoridades.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A la distancia, Karla quiso volver a tocar este tema y detalló que, en su caso, compartió su testimonio como parte de su proceso de sanación y para, de alguna manera, empoderar a otras víctimas: “En realidad siempre fue mi motivo alzar la voz para sanar. Hay gente que alza la voz para llevarlo a una vía penal, pero es muy importante que para las sobrevivientes no todos los casos son para llevarlos a la vía penal, algunos son para sanar socialmente, para nombrarlo, para alzar la voz, muchas veces, en los casos, la impunidad, la forma en la que están las leyes no están para las sobrevivientes, no están para nosotras y por lo tanto, el que demandemos que yo, en este caso, diga o que ponga mi persona en peligro, es algo que yo no iba a hacer”, explicó la actriz en entrevista con Ventaneando.

VER GALERÍA

Para la actriz, la presión que se ejerce hacia las víctimas no es el camino, pues al final del día, ella quería compartir su experiencia, pero por otra parte, también quería cuidar su integridad, ya que en aquel momento se encontraba en la recta final del embarazo de su hija Gianna: "Aunque mucha gente lo haya visto como un silencio y una debilidad, para mí, era mucho más importante cuidarme a mí y a mi salud mental, a mi persona, a mi familia”, explicó la actriz quien, tras su denuncia, decidió alejarse de los reflectores y esperar la llegada de su primogénita en Estados Unidos, país en el que reside desde su boda con Marshall Treckmann, papá de sus dos hijos.

En esta visita especial a México, Karla hizo referencia al sistema penal de nuestro país que, en varias ocasiones ha fallado a las víctimas, otra de las razones por las cuales ella decidió no emprender acción legal pues considera que las mujeres que han pasado por una situación similar a la suya no encuentran en las leyes la justicia que están buscando: “Se violenta muchísimo a las sobrevivientes y creo que ahora lo más esperanzador es que, a partir de Morelia (el festival de cine) estamos tratando todos de crear un clima seguro para que, tanto mujeres como hombres puedan alzar la voz y puedan nombrar lo que les sucede”, comentó emocionada de poder, a través de La Caída, poner un granito de arena en esta lucha.

VER GALERÍA

Su especial regreso a México

Debido a que en los últimos años, Karla Souza ha estado cosechando éxitos como actriz en Estados Unidos, su participación en esta cita la llena de orgullo, pues es el proyecto que marca su regreso a la pantalla grande mexicana. Para su especial cita en la premier de esta película, realizada en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, Karla dio lecciones de estilos con un espectacular look de alfombra roja que consiguió con un vestido rojo firmado por Dior: “Mi corazón está lleno de alegría en la premier de La Caída”, escribió la actriz quien dio a conocer que este diseño fue enviado especialmente para ella por la reconocida firma francesa: “Me siento muy honrada y agradecida con Dior por este vestido que voló de París a la Ciudad de México”, escribió en su feed de Instagram.