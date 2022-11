La novia de El Chicharito comparte detalles del accidente que sufrió

Después de disfrutar del inicio de su relación con Javier Hernández a la distancia, Nicole McPherson ha cambiado su residencia a Los Ángeles a donde se mudó hace unas semanas en compañía de su hijo. En medio del proceso de adaptación de su nueva vida en Hollywood, la modelo ecuatoriana compartió con sus seguidores que la semana pasada se vio involucrada en un accidente vial en el que su coche resultó tan afectado que, se determinó, fue pérdida total, razón por la cual la novia del mexicano ha estado utilizando un medio de transporte muy peculiar que la ayudado a trasladarse en distancias cortas. Aunque está feliz utilizando un scooter eléctrico por las calles de Los Ángeles, reconoció que sí volverá a adquirir un automóvil.

Aunque ella resultó ilesa en este accidente, reconoció que sí se va a tomar un tiempo de descanso al volante para adquirir confianza: “Hace unas semanas me chocaron muy, muy feo y mi coche fue pérdida total. Donde vivo todos los sitios a los que voy, me quedan muy cerquita, entonces he ido con el scooter eléctrico a todos lados, hasta volver a sentirme muy segura para manejar, decidir qué coche comprar y tal. Si no fuera porque en esa ciudad sí que necesitas coche por lo grande que es me quedaría feliz con un scooter, no saben cómo amo”, escribió la modelo en una de sus historias donde se le ve muy contenta con su nuevo medio de transporte.

Después de meses de mantener una relación a distancia, ella en Miami y El Chicharito en Los Ángeles, Nicole McPherson decidió mudarse para estar más cerca de su novio de quien se ha convertido en su porrista número uno. Fue a finales de septiembre pasado el mexicano hizo evidente la situación debido a que su novia comenzó a salir de manera frecuente en las transmisiones en vivo que realiza mientras disfruta de una de sus pasiones más grandes fuera de la cancha de futbol: los videojuegos. Además, la propia modelo estuvo compartiendo en su cuenta de Instagram algunos detalles de su mudanza: “Ya en este punto tengo un máster en armar muebles”, escribió Nicole en una de sus historias.

Nicole y El Chicharito, cada día más enamorados

La discreción fue el principal hilo conductor al inicio de la relación entre Nicole McPherson y El Chicharito quienes, después de recibir juntos, con un grupo de amigos el 2022 en Cabo, San Lucas, México, el futbolista y la modelo fueron poco a poco destapando su relación. Comenzaron dejándose ver cercanos en Miami, ciudad en el que visitó en varias ocasiones a Nicole, después, durante el día de San Valentín decidieron que era momento de hacer público su romance compartiendo en redes la primera foto juntos, una imagen con la que comenzaron a crear su álbum de amor en Instagram donde ahora comparten varios detalles de su relación.

Desde que Nicole McPherson se mudó a Los Ángeles, la modelo se ha convertido en la compañera inseparable de los eventos públicos de El Chicharito. Además de apoyarlo en la cancha, la ecuatoriana también disfruta de las mejores alfombras rojas a las que ha acudido de la mano del futbolista como ocurrió en el estreno de las cintas, Thirteen Lives y Bullet Train, donde Nicole hizo evidente la gran admiración que tiene el mexicano por Brad Pitt, protagonista de esta película, con quien los novios coincidieron en esta premier. Este año, además de hacer público su relación, Nicole y El Chicharito disfrutaron de su primer viaje largo a Londres donde el futbolista celebró su cumpleaños al lado de sus hijos Nala y Noah, quienes viven en aquel país.