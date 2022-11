Victoria Ruffo reacciona a las aspiraciones presidenciales de su esposo: ‘Yo me veo siempre junto a mi marido’

A sólo un mes de celebrar su doceavo aniversario de bodas, Victoria Ruffo y Omar Fayad, continúan tan cómplices y unidos como el primer día. Durante la premier de la obra de teatro La Clase, donde actúa José Eduardo Derbez, la pareja sostuvo un divertido encuentro con la prensa, con la que hablaron de la inquietud del político de convertirse en Presidente de la República, en ese sentido, los medios le preguntaron a su esposa si se veía como la Primera Dama de nuestro país, una situación con la que incluso bromeó. Omar Fayad aprovechó los micrófonos para desearle pronta recuperación a Eugenio Derbez quien, en agosto pasado, sufrió un accidente casero que le provocó una fractura múltiple en el hombro.

Antes de hablar de su matrimonio con la prensa, Victoria deseó lo mejor a su primogénito en su debut teatral. Cuando la actriz fue cuestionada sobre qué piensa de las aspiraciones presidenciales de su esposo y sobre la posibilidad de convertirse en la Primera Dama de México: “La señora presidenta”, dijo provocando la risa de los medios a quienes. Ya en un tomo más serio, la protagonista de La Madrastra confesó: “Yo me veo siempre junto a mi marido, en dónde esté, con cómo esté, siempre a su lado”. Para cambiar de tema, Victoria comentó: “Ya hablaremos de esto después”, haciendo referencia a que quiere esperar a que las aspiraciones de su marido se conviertan en una realidad.

Por su parte, Omar Fayad no quiso hablar de política, pero sí quiso enviarle buenos deseos a Eugenio Derbez quien se encuentra en Los Ángeles recuperándose de la fractura múltiple: “Lo hice a través de José Eduardo, esperemos que esté bien, que se recupere pronto, José Eduardo ha estado al pendiente, me platicó, la verdad el deseamos lo mejor, que se reestablezca”. Sobre este tema, Victoria ya había hablado anteriormente asegurando que había estado orando por la salud del papá de su hijo, incluso, Alessandra Rosaldo, agradeció a Victoria y a su familia por las plegarias que realizaron por la recuperación de Eugenio. Desde que Victoria y Omar comenzaron su relación, la pareja se ha mantenido muy unida.

La historia de amor de Victoria y Omar

En 2001, la pareja que, en aquel entonces, estaba recién casada, concedió una sincera entrevista a la periodista Cristina Saralegui a quien le contaron cómo se conocieron: “Él dice que yo le estaba coqueteando toda la noche”, comentó en aquel momento Victoria, mientras que Omar confesó: “No lo he dicho en ningún programa, ni públicamente, pero sí, ella me coqueteo, me echaba el ojo, ella le echa la culpa a los brackets y le hacía así”, dijo para luego ser interrumpido por su esposa: “Dice que le mandaba yo besos y no es cierto”. En aquella conversación, la actriz dijo: “Nos conocimos en un restaurante bar, fuimos a ver unos amigos, él iba con unas personas y yo con otras, al final resultó que quedamos para cenar en la semana y así lo hicimos, empezamos a salir como amigos durante dos meses”.

Victoria también se animó a revelar qué fue lo que le gustó del político: “Me llamó mucho la atención que fuera un hombre muy enserio, muy tradicional, que le gusta la bohemia, que canta precioso, es muy cariñoso, educado, yo creo que eso es básico, y que tiene todo, podemos compartir muchas cosas, nos parecemos mucho”. Sincero, Omar añadió: “A mí todo, hay que decirlo cómo es, el amor entra los ojos, me gustaba y me gustaba mucho y tuvimos la oportunidad en esa salida de irnos compenetrando, conociendo, compartiendo, había muchos puntos afines y eso hizo que se fuera dando la relación, a mí me gustó su forma de ser, su sencillez, toda esa parte del ser humano, su espiritualidad”, explicó.