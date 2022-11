Paola Ramones y su especial encuentro con uno de sus ídolos, Alejandro González Iñárritu

Enfocada en sus estudios cinematográficos, este fin de semana, Paola Ramones acudió a una importante cita en Hollywood donde, de la mano de su papá, Adal Ramones, cumplió uno de sus sueños más especiales: conocer a Alejandro González Iñárritu. Emocionada de poder conocer a uno de sus ídolos más grandes del cine, la joven posó junto al reconocido director quien sostuvo una charla con los asistentes a la premier de su cinta BARDO, Falsa crónica de unas cuantas mentiras en Los Ángeles. Después de escuchar atenta un poco del proceso creativo que usó el mexicano para crear esta película, protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, Paola y Adal tuvieron la oportunidad de convivir en backstage con el cineasta con quien la joven posó emocionada.

“Premier de Bardo en L.A”, fue la frase que eligió Adal Ramones para compartir con sus seguidores el especial encuentro de su hija con Iñárritu, uno de los mexicanos más destacados en el cine internacional. Con una gran sonrisa, la estudiante de cine no perdió la oportunidad de tomarse la foto estilo fan con el creador de Amores Perros y Babel. Desde enero pasado que Paola cambió de residencia y se mudó a Los Ángeles para comenzar oficialmente su preparación en el séptimo arte, la joven está enfocada en conseguir su sueño de convertirse en una gran directora y ya ha comenzado a trabajar duro en ello, incluso, ya recibió su primer sueldo en esta faceta, un dinero que gastó en una cena muy especial con el hombre de su vida: su papá.

Agradecida por el apoyo incondicional que ha mostrado Adal Ramones, Paola aprovechó que el actor se encuentra de visita en Los Ángeles para llevarlo a cenar. Fue el actor y comediante quien compartió con sus seguidores en Instagram este detalle que tuvo su primogénita con él: “Mi Paola dirigió un videoclip y me llena de orgullo verla tan aguerrida y feliz. Vuela lejos mi vida y que se cumplan tus más grandes sueños. Ve por ellos sin descanso, siempre ayudando a otros a que también alcancen sus metas. Te amo… te amamos mucho. Mi gran maestra de vida eres tú. Dios te cuide y te bendiga siempre”, escribió el comediante en su feed donde compartió un par de imágenes de esta especial salida de padre e hija.

Fue en medio de la pandemia, cuando la familia de Adal Ramones se encontraba pasando la cuarentena en su casa de Acapulco que Paola descubrió su pasión por el cine. Todo comenzó cuando la situación mundial la llevó a plasmar una importante reflexión en el que se convirtió en su primer guión cinematográfico en Renacer, la historia que marcó su debut como directora y en la que tuvo la fortuna de trabajar con su papá quien fue el protagonista. A partir de ahí, Paola decidió que su futuro está en el cine y, tras concluir sus estudios de preparatoria en la Ciudad de México, decidió que era momento de volar y se mudó a Los Ángeles donde la vemos muy entusiasmada con sus primeros trabajos detrás de cámaras.

A finales de septiembre pasado, Paola Ramones ofreció su primera charla como directora de cine en el Festival de Cortometrajes Corto Creativo, realizado por la Universidad de las Californias Internacional, en Tijuana. En aquella ocasión, durante su ponencia, la joven habló de lo complicado que ha sido para ella ingresar a un mundo de hombres: “Siendo mujer es un reto mayor, porque muchas veces sienten que no tenemos la autoridad suficiente o la fuerza suficiente, o la visión suficiente, porque no lo han visto por muchos años, pero creo que llegó el momento de que lo vean”, compartió la hija de Adal quien, también recordó una ocasión en la que un actor al que estaba dirigiendo no le prestaba atención como directora, una situación que enfrentó con madurez: “Maestro, yo te estoy dirigiendo: ‘Sí, ¡hola! sí, soy yo, estás recibiendo una instrucción de una mujer”, recordó.