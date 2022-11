Irán Castillo habla por primera ocasión del papá de su hija Irka: ‘Yo no quiero juzgarlo’

Con 45 años de edad, Irán Castillo se encuentra disfrutando de una de las etapas más plenas de su vida. A casi 9 meses de la llegada de su segundo hijo, Demian, la actriz está disfrutando al máximo la familia que construyó con Pepe Ramos, el papá de su bebé y quien se ha convertido en una importante figura para su hija mayor, Irka, quien está por celebrar su cumpleaños número 11. Feliz con el hogar que ha formado, la actriz abrió su corazón en una sincera charla en la que hizo un recuento de su carrera artística y por primera ocasión habló de cómo fue su debut como mamá, una aventura que enfrentó sin el apoyo del papá de Irka quien, según le contó a Mara Patricia Castañeda, en aquel momento no le expresó sus ganas de formar parte de la vida de la niña, aunque confesó que sí la conoce.

Más sincera que nunca, Irán recordó cómo la noticia de la dulce espera de Irka la tomó por sorpresa: “La verdad sí quería tener hijos, pero no esperaba en ese momento, me embaracé, con la persona con la que estaba, la verdad no tenía una relación tan formal y decidí tenerla”, contó. Aunque las memorias que tiene al lado de su hija son muy especiales, reconoce que en su debut como mamá, no estaba tan preparada como ahora que recibió a Demian: “Ninguna es mejor o peor (maternidad), las dos tienen su momento, su mérito, pero lo que sí siento es que no estaba tan informada esa vez, pero siento que hice lo mejor que pude con lo poco que tenía. Tuve a mi bebé, esa vez fue parto en el hospital, yo me había preparado para un parto en agua, pero ese día no hubo agua caliente en el hospital. Nació mi nena y me acuerdo que me volqué en ella el 100%, después sí tuve que trabajar, porque yo fui mamá soltera”, detalló.

Como nunca antes, Irán reveló por qué tuvo que enfrentar su primera maternidad a solas y recordó las controversiales declaraciones que, en su momento, el papá de su hija realizó a un medio nacional, asegurando que era ella quien no le permitía acercarse: “Ya no se interesó, en realidad. Estuvo raro porque como tal él no llegó físicamente a decirme que quería estar presente fue a través de medios y cosas amarillistas, muy raro, nunca entendí por qué”. A la distancia, Irán entiende que la edad del papá de su hija pudo haber jugado algún factor importante en su actuar: “Yo no quiero juzgarlo a él, porque cada quien tiene su historia, sus razones, él estaba más chiquito, es una persona mucho más chica que yo, entonces, también es entendible, a lo mejor tenía mucha confusión en ese momento”, puntualizó.

Feliz de poder haber sido ella el gran apoyo de su hija Irka, Irán entiende que el papá de la niña pudo haber estado pasando por una etapa complicada: “Ve tú a saber, la verdad es que no quisiera juzgarlo, porque es el papá de mi hija”. A pesar de que tuvo que enfrentar la maternidad sola, Irá reconoció que siempre le tendrá un gran cariño al papá de Irka, pues le permitió conocer el amor incondicional a través de su hija quien la próxima semana celebrará su cumpleaños número 11: “Porque no sé qué haya vivido, qué circunstancias tenga, nunca se sabe y es el papá de mi hija y siempre lo voy a respetar mucho y a querer mucho, porque gracias a él tengo a mi nena que amo con todo mi corazón”, reconoció.

El primer acercamiento de Irka con su papá

Aunque en los primeros años de Irka su papá no formó parte de su vida, en algún momento, ella le pidió a Irán promover un encuentro con él, un acercamiento que duró por aproximadamente un años: “Cuando mi nena tuvo 5 años, me pidió, me dijo: ‘Yo quiero saber quién es mi papá’, ella me lo pidió mucho, entonces yo lo busqué, como pude lo busqué y sí, sí hablamos esa vez, le dije que si quería conocer a la nena y me dijo que sí, entonces, se la llevé, la conoció y estuvo bien bonito, nada más que un año sí la conoció, se estuvieron viendo, él no vive aquí, entonces viajaba mi nena, lo veía o él venía, pero ya después, por alguna razón ya no quiso, por eso te digo que no me gustaría hacer un juicio hacia él”, compartió la actriz.