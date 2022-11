Raúl Araiza reconoce que su exesposa es la mujer de su vida: ‘Ella lo sabe’

En octubre de 2019, después de más de dos décadas de matrimonio, Raúl Araiza dio a conocer durante un espacio del programa Hoy que él y su esposa Fernanda Rodríguez habían decidido poner punto final de su historia juntos. A pesar de la separación, los exesposos continuaron cercanos como papás de Roberta y Camila, además, Fernanda siguió al frente de los negocios que emprendieron juntos y hasta mantuvo su papel de mánager del actor, una situación que continúa hasta el día de hoy. Como pocas veces, el conductor abrió su corazón durante el último programa de Miembros al aire donde le confesó a sus compañeros que, aunque ya no están juntos como pareja, él considera a Fernanda la mujer de su vida.

El conductor admitió que la relación de respeto y cariño que prevalece con la mamá de sus hijas es producto de la gran historia de amor que protagonizaron: “En el caso mío, yo me aventé muchos años casado, 24, que ha sido la historia más maravillosa de mi vida, hoy por hoy somos enormes amigos, es mi mánager y es un arreglo de amor, ella es la mujer de mi vida, ella lo sabe, yo lo he dicho”. Según explicó, fue la separación y la distancia lo que lo hizo llegar a la conclusión de que nunca tendrá una conexión tan fuerte con nadie más, como la que desarrolló con Fernanda: “De ahí a que tuviéramos que volar a universos distintos para ver el amor desde otra perspectiva”, explicó Araiza.

Durante esta charla, José Eduardo Derbez lo cuestionó sobre quién fue el que tomó la decisión de separarse: “Yo”, respondió sin titubear Raúl. El presentador recordó que su proceso de divorcio fue muy cordial, pues tuvieron la oportunidad de vivirlo de manera muy consciente y amorosa: "Fue muy hablado, platicado y la separación se trabajó, no desde afuera, sino desde dentro”. Después de tanto tiempo juntos, Raúl reconoció que no podía ser de otra forma: “No pudiéramos haber tenido una historia tan maravillosa, dos hijas preciosas y 25 años juntos, como para odiarnos al final”, puntualizó. Tras su divorcio, Raúl sostuvo una relación sentimental con la psicóloga María Amelia Aguilar y con la actriz Margarita Vega; sin embargo, actualmente se encuentra soltero y enfocado en su crecimiento personal.

Fernanda, su mejor cómplice

Hace 2 años, durante una entrevista con Yordi Rosado para el programa La última y nos vamos, Raúl Araiza habló de la gran conexión que siempre tuvo con la mamá de sus hijas: “24 años, 24 hermosos años, tuve a mis dos gordas, a Roberta y a Camila. La verdad es que tener una compañera como Fer para la vida es tener una cómplice, realmente la cómplice que fue Fernanda, fue fenomenal, pero yo sí creo que fue un éxito nuestra historia”, explicó. A pesar de la gran mujer que siempre fue, Raúl reconoció por qué, al final, no continuaron juntos: “Sucede que el tiempo cobra factura, los hijos también drenan y no hay tiempo para recuperar lo que se va perdiendo por el desgaste, la monotonía, la costumbre, aunque se hacen intentos, en mi caso, en lo personal, hay que buscar horizontes”, agregó.

En esta conversación, Raúl recordó la primera separación que vivieron en su matrimonio, una situación que tuvo que afrontar luego de que se diera a conocer que él sostuvo una indiscreción con otra actriz: “Poco a poco se fue arreglando la relación, porque al fin y al cabo había toda una historia, puedes no perdonarme, pero no podemos dejar de ser papás nunca, somos socios en el negocio, es mi mánager, había varias cosas que no era tan sencillo nada más aventarlas”, recordó. Tras aquella primera separación, la pareja logró arreglar las diferencias y volvieron para vivir la que sería la etapa final de la relación: “Teníamos un viaje pagado y nos dijo la terapeuta: ¿por qué sacrificar el viaje?, hay reglas de convivencia, hay acuerdos y tómenlo, no rompan las reglas’, nos fuimos a Dubai y fue un viaje increíble, quién sabe dónde acomodamos el dolor, más ella, fue algo increíble que nos dio chance de pensar que podíamos seguir intentándolo, teníamos el derecho, como cualquier pareja, regresamos y volvimos a darnos la oportunidad y nos aventamos otros 5 años”, puntualizó el conductor de Hoy.