‘Estaba muy nerviosa, porque mi primer embarazo lo perdí’, Ximena Navarrete se sincera

Después de haber confesado, en exclusiva para ¡HOLA!, la noticia de que está esperando a su segundo bebé, Ximena Navarrete ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores algunos detalles de este embarazo. Con la misma transparencia con la que vivió la dulce espera de su hija Ximena, la tapatía ha convertido su perfil en un foro de información que ha resultado muy valiosa para otras mujeres que están buscando tener un bebé. En ese sentido, la esposa de Juan Carlos Valladares sostuvo una charla con el doctor Barroso, experto en fertilidad, quien estuvo despejando algunas dudas de sus seguidoras. Durante esta charla, Ximena se sinceró y reconoció que, aunque está feliz por la próxima llegada de su segundo hijo, en las primeras semanas, estuvo muy preocupada por saber si el bebé venía bien, esto luego de que lamentablemente perdió a su primer hijo debido a problemas genéticos.

La exreina de belleza contó que, durante las primeras semanas de este embarazo, ella y Juan Carlos acudieron a hacerse todos los estudios pertinentes para descartar algún problema en el desarrollo de bebé: “Ahora que estoy embarazada de este bebé, fuimos, mi esposo y yo, a hacernos el estudio estructural a las 12 semanas y al mismo tiempo nos hicimos el estudio NACE, otro de los análisis en el que se pueden ver muchas cosas genéticas del bebé”, compartió. Inevitablemente, someterse a estos estudios la hizo recordar su primera experiencia: “Yo la verdad estaba muy nerviosa porque mi primer embarazo lo perdí porque había muchas malformaciones”, recordó la tapatía.

Debido a que este embarazo ocurrió de manera natural, Ximena tenía muy claro que existía la posibilidad de que esto ocurriera nuevamente, debido a que las malformaciones están ligadas a la baja reserva ovárica, un problema que ella enfrenta y por el cual tuvo que recurrir a un tratamiento In Vitro para embarazarse de su hija Ximena: “Mi mayor preocupación, porque claro, la baja reserva ovárica está relacionada, era esa”, comentó sincera. Por fortuna, Ximena y Juan Carlos Valladares esperaron a dar la noticia hasta que recibieron estos estudios y corroboraron que su bebé está sano. Ahora, de la mano de sus médicos, continúa monitoreando su embarazo, pero ya con la tranquilidad de saber que su hijo no presenta ninguna alteración genética.

Si bien, Ximena y Juan Carlos ya estaban pensando en buscar otro hijo, nunca imaginaron que la vida los sorprendería de esta manera, pues la exMiss Universo, incluso había suspendido la lactancia para comenzar con el tratamiento: “Ya habíamos hablado tú y yo, ya íbamos a empezar otro In Vitro. Mi tema de la reserva ovárica fue lo que nos llevó a hacer mi primer In Vitro, exitoso, del cual nació Jime y estábamos un 95% seguros que íbamos a lo mismo, ya tenía mi cita y mi llamada, estaba esperando que me bajara para empezar todo el proceso y la llamada fue para decirte que estaba embarazada. No lo puedo creer”, admitió Ximena quien agregó: “Estaba completamente sorprendida”.

Un regalo de la vida

Para Ximena, era imposible creer que estaba embarazada, sin haber necesitado atravesar por un tratamiento In Vitro; sin embargo, compartió con sus seguidoras que esta situación es algo que sí ocurre: “Tú me explicaste que un 20% de tus pacientes que después de hacer un tratamiento In vitro exitoso se embarazan de forma espontánea y natural”. La tapatía confesó porque, aunque su pancita ya comienza a verse y todo marcha bien, hay momento en que no da crédito de lo que está viviendo: “Todavía me cuesta creerlo, porque fue tanta la batalla que pasamos para tener a Ximena y tantos años que pasamos que todavía no puedo creerlo”. Por último, Ximena confesó no está casada con la idea de que su bebé nazca por parto natural y recordó cómo le fue con la llegada de su primogénita: “A mí me fue muy bien en la cesárea, yo de hecho no tendría ningún problema de hacerlo todo igual, si así pasa y así lo programamos, está bien”, finalizó.