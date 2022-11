Jimena Pérez comparte conmovida el gesto de empatía que recibió su hijo Iñaki

Cuando Jimena Pérez y su familia se mudaron a Madrid encontraron en la capital española un espacio lleno de oportunidades para que su hijo Iñaki recibiera las mejores terapias para tratar el trastorno del neurodesarrollo que le fue diagnosticado en México. A tres años de vivir en La Madre Patria, el menor de los hijos de la conductora de Ventaneando, ha mostrado grandes avances, no sólo en cuestión lingüística, sino también a la hora de socializar con sus compañeros del colegio. Con la misma emoción con la que hace unos meses, La Choco publicó la tierna reacción que tuvieron los alumnos de la clase de su hijo durante su primera exposición, ahora, la presentadora compartió con su comunidad digital su alegría tras recibir la primera invitación de su hijo Iñaki a un cumpleaños de uno de sus amigos de la escuela.

Agradecida con la empatía de la familia del niño, Jimena reveló que este pequeño gesto es un gran detalle para Iñaki: “De esos días bonitos que Iñaki recibe por primera vez una invitación a un cumple. Sólo él, no a su hermano, no hijos de amigos, no cumples multitudinarios, sólo él. Me escribió la mamá y no puedo describir mi nivel de felicidad y agradecimiento”, escribió la conductora sobre una imagen de ella en la que la vemos muy sonrientes. Además de este texto, La Choco compartió el mensaje que le envió la mamá del cumpleañero quien, incluso, invitó a Iker, el hijo mayor de Jimena y Rafa Sarmiento. En el texto también le preguntan si la elección del sitio del cumpleaños es adecuado para Iñaki por el ruido, un gesto que también conmovió a La Choco: “Más niños como David”, escribió la conductora en esta historia.

Para Jimena y Rafa este tipo de acciones los llenan de emoción, porque Iñaki puede ir creando su propio círculo social. Hace un año, La Choco le concedió una entrevista a Mara Patricia Castañeda en la que dio detalles de cómo ha ido evolucionando su hijo: “Es un proceso lento, el neurólogo, desde el día uno nos dijo: ‘No crean que Iñaki va a tomar un año de terapia y ya va a estar solucionado, porque al final es algo que no se quita’, es algo que puedes mejorar, hacer que él sea independiente, que lleve su propia vida, muchas cosas, pero al final del día no es una enfermedad, entonces no es algo que se cure”, explicó Jimena. En esta conversación Pérez también habló de por qué cree que en ocasiones la sociedad es poco empática: “El problema de los niños con autismo es que físicamente no lo puedes reconocer”, dijo.

Jimena contó por qué, desde que conocieron el diagnóstico de Iñaki, ella y Rafa decidieron compartir detalles de este proceso en sus redes para que otros papás, que estén atravesando por lo mismo, tengan información que a ellos les sirvió para tratar a su hijo: “Les diría: ‘Todo va a estar bien’. Es importante detectarlo, me parece importantísimo que, además de ser amorosos, no tener vergüenza, porque he sabido de muchas familias que no comparten este trastorno de sus hijos, yo digo no es ninguna vergüenza, al contrario, son angelitos que por algún motivo llegaron a nuestras vidas a enseñarnos muchas cosas; primero, a que nuestro corazón se nos hiciera más grande, al volvernos más empáticos. Rafa y yo tratamos de compartir lo más que se pueda para ellos, porque son estas cosas que hasta que las hablas, más familias te dicen yo tengo un caso similar”, explicó.

Iñaki, el consentido de su clase

Por fortuna, Jimena y Rafa han encontrado en España una sociedad empática y respetuosa con Iñaki, de hecho, el niño acude a una escuela regular en compañía de su terapeuta que lo apoya en las labores del colegio. En abril pasado, la pareja compartió un video en redes de la tierna reacción que tuvieron los compañeros de su hijo a su primera exposición pues, tras su ponencia, varios de los alumnos, se pararon para aplaudirle y luego toda la clase se fundió en un abrazo con él: “Este momento tan espontáneo y especial nos da mucha esperanza de ver cómo los niños empiezan a crecer sabiendo que existe el autismo, lo ven con curiosidad, inocencia, naturalidad y son totalmente empáticos y cariñosos con él. Gracias, gracias. Todos los días Fran nos cuenta con quién jugó, quiénes lo cuidaron, quiénes lo acompañaron en el recreo, con quién trabajó, quiénes lo mimaron, y el corazón se hincha, crece, se desborda. Gracias a estos padres, porque con mucho amor han criado seres únicos que hoy acompañan a Iñaki y le comparten su amor”, escribió Jimena en su cuenta de Instagram.