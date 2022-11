María Levy lo que pensó tras la muerte de su mamá: ‘Voy a ser fuerte por mi abuela’

En medio del éxito que están teniendo con su podcast Platicando con mi abuela, María Levy y Talina Fernández se encuentran promocionando este proyecto en el que buscan compartir con su audiencia sus experiencias sobre temas difíciles que han tenido que enfrentar. Cómplices y tan unidas como desde el primer día en que tuvieron que enfrentar juntas la partida de Mariana Levy, hace 17 años, nieta y abuela se sinceraron en una entrevista para Ventaneando en la que la primogénita de la fallecida actriz recordó el rol que tomó en su casa tras la muerte de su mamá. Con sólo 9 años de edad, María decidió que sería fuerte para convertirse en el principal apoyo de su abuela quien la adoptó legalmente tras la partida de Mariana.

Con la misma sinceridad con la que aborda cada tema de su podcast, María confesó: “Cuando murió mi mamá yo no lloré, yo me paralicé, me adjudiqué también una responsabilidad que no me correspondía, que era: Soy la niña de 9 años, pero voy a ser fuerte por mi abuela”. Orgullosa de la mujer en la que se ha convertido su nieta, Talina recordó cómo afrontó la fotógrafa la muerte de su mamá: “María ha tenido una lucha enorme. Cuando murió su mamá y se vino a vivir conmigo, María nunca pudo llorar y cargó con el dolor, lo vino cargando todo el tiempo, se hizo una coraza que, así como no permitió el dolor, tampoco permitía la alegría”, detalló Fernández. Después de un largo camino de sanación, la primogénita de Mariana Levy decidió que era momento de compartir su testimonio a través de este podcast.

Para María es muy relevante dar a conocer su testimonio y las herramientas que ha ella le han funcionado para enfrentar las dificultades de la vida: “Hablamos de historias súper personales, de nuestras relaciones, de nuestro crecimiento personal, de temas de conflicto que, en mi caso, yo he tenido ciertas adicciones a cosas, codependencias, hablamos acerca de nuestro pasado, de nuestros anhelos”, contó sobre los temas que abordan en cada capítulo. Por su parte, Talina contó en entrevista con el programa De Primera Mano cómo ha sido compartir micrófono con su nieta: “No me tengo que adaptar a nada, he tenido que estar con una persona que conozco desde bebé, me asombra muchas veces por su inteligencia, por su arrojo, por su valentía y no me tuve que adaptar a María, porque María es parte de mí, de su madre, de mi madre, de mi abuela, es parte de un linaje maravilloso”, explicó.

María y su gran parecido con su mamá

Durante esta entrevista, Gustavo Adolfo Infante destacó el increíble parecido que tiene María Levy con su mamá, una situación que le enorgullece a la influencer quien comentó: “Yo la siento muy viva a través de mí y es un gran honor y una bendición”. Talina también reconoció el gran parecido que su nieta tiene con Mariana: “De repente las llegó a confundir, le digo Mariana. Sí físicamente María nació mejor hecha que Mariana y yo que éramos un palo mal hecho y María tiene un cuerpazo, está preciosa, pero además tiene la inteligencia, el arrojo, la valentía, quizá no tanto la dulzura que tenía Mariana, porque a quién le preguntes de Mariana te va a decir que era un ser humano de bien”, comentó entre risas Talina.

La dama del buen decir contó que mucho tiempo antes de que la vida las orillara a vivir juntas, María ya había escapado una vez de su casa y se había refugiado en la suya, como si la entonces niña supiera que su futuro estaba ahí: “La vi nacer, crecer, un día se fue de su casa, yo creo que tenía cuatro años, empacó y se vino para acá, la acosté, la tapé, en el cuarto que había sido de su mamá y me habla Mariana y me dice: ‘Explícale que en tu casa también hay reglas’ y le digo: ‘Mariquita, aquí tenemos unas reglas’ y me dice: ‘Quiero ir con mi mamá’ y se regresó a su casa”, recordó Talina quien, por muchos años fue vecina de su hija Mariana Levy y su familia.