‘Me daba mucho miedo estar soltera’, Aislinn Derbez se abre de capa sobre el divorcio

Para Aislinn Derbez, La Magia del caos, el podcast que lanzó tras su separación de Mauricio Ochmann, se ha convertido en un espacio en el que compartir sus experiencias y escuchar las de sus invitados ha sido sanador. Durante la última temporada de este proyecto la hemos visto, más que como entrevistadora, respondiendo preguntas de sus invitados, tal como lo hizo Michelle Renaud y su mejor amigo Jaime Kohen, ahora, la primogénita de Eugenio Derbez, se sinceró con su hermana menor, Michelle Aguilera, con quien conversó de los miedos, un tema del que tiene mucha experiencia, luego de haber enfrentado al más grande que tenía, firmando su divorcio.

Además de las arañas y el dormir sola, Aislinn confesó que vivir sin pareja era uno de sus grandes temores: “Antes me daba mucho miedo la soledad, me daba mucho miedo estar soltera”, confesó la actriz. Cuando su hermana Michelle le preguntó: “¿Te daba miedo divorciarte?”, Aislinn respondió de inmediato: “100% me daba tanto miedo que incluso lo tenía descartado como posibilidad. Uno de mis más grandes miedos era sentir que había encontrado al amor de mi vida y perder eso, sobre todo ya casada, yo veía el divorcio como el peor fracaso del mundo, yo decía: ‘Pobres viejas divorciadas, qué oso, ¿qué hacen con su vida después?”, reconoció la actriz quien ahora que ha enfrentado ese miedo se siente liberada y ha comprobado que no tenía por qué temer.

Las hermanas abrieron su corazón y confesaron que ambas están trabajando en sí mismas tras una ruptura: “Mich acaba de terminar una relación de más tiempo que mi matrimonio, yo duré 6 y tú casi 7. Creo que lo estamos haciendo muy bien”, añadió Aislinn. En ese sentido, Michelle admitió que gran parte de la seguridad que da una relación tiene que ver con el miedo a no tener un equipo que te sostenga en los momentos complicados; sin embargo, Derbez explicó que, en la práctica, siempre pueden solas: “No te pasa que, curiosamente, conseguimos parejas que donde nosotras somos el pilar en el que los demás se sostiene”, agregó Aislinn quien ya encontró la respuesta a esta situación: “Mejor aprendamos a estar solas, porque ya sabemos recargarnos en nosotras mismas”.

Según explicó, una de las grandes lecciones que le dejó su divorcio fue aprender a manejar la frustración al fracaso, pues hoy entiende que la clave está en fluir y puso de ejemplo cómo reaccionaría si su podcast, La magia del caos, no resultara ser lo que espera: “Claro que me da miedo que fracase o no funcione y no resulte lo que yo espero, si no resultara haría como en otras ocasiones de mi vida, lo mismo que hice con mi divorcio, con cosas que de repente juré que podían resultar y no resultaron, aceptación radical, ir a terapia, ponerme otra vez creativa y hacer algo nuevo, no puedo dejar de crear”, explicó la actriz.

Su lema de vida

En este episodio, Aislinn compartió el lema con el que ha logrado enfrentar las dificultades que se le han presentado: “Yo confío en la vida, es uno de mis mantras que uso todo el tiempo, cada que me siento insegura, cada que pasa algo que no quiero, cada que me acaban de traicionar, cada que digo: ‘¿Por qué a mí?, digo: ‘Yo confío en la vida’, me lo repito hasta que me lo crea, mi cuerpo y mi mente siempre tendía a ser súper insegura, súper chiquita, entonces es todo el tiempo recordarme mi propia grandeza”. Mostrando su lado más personal, Aislinn aprovechó la presencia de Michelle para agradecerle por ser pieza clave en su camino a la sanación: “La verdad es que mi hermana es mi mejor amiga, gracias por estar ahí siempre, te amo con todo mi corazón”, finalizó.