En la recta final de su embarazo, Andy Escalona posa muy enamorada con el papá de su bebé

La cuenta regresiva para la llegada del bebé de Andrea Escalona ha comenzado, con siete meses de embarazo, la conductora de Hoy se alista para su gran debut como mamá, un acontecimiento que está viviendo de la mano de Marco Estrada, su novio y papá de su bebé, quien la ha estado acompañando en los momentos más especiales de esta dulce espera, a pesar de que mantienen una relación a distancia, ya que él reside en Acapulco y ella en la Ciudad de México. Después de celebrar con su familia y con sus compañeros de Hoy el próximo nacimiento de su bebé, este fin de semana, Andy festejó con la familia de su novio el último baby shower, un evento que aprovechó para posar muy enamorada con el papá de su hijo.

A través de su cuenta de Instagram, Andy compartió varios detalles del espectacular baby shower que disfrutó en Acapulco con su familia política: “Queda cerrada la temporada de baby shower. ¡Gracias a todos! Gracias comadre, familia de Acapulco por tan bonita fiesta, los amo. Nuestro bebé, lleno de amor, familia, amigos”, escribió hace un par de días la presentadora de Hoy en su perfil donde publicó un álbum con las fotos más especiales de esta celebración. De las instantáneas más entrañables destaca una en la que aparece al lado de Marco Estrada, su novio, con quien está disfrutando al máximo de esta etapa: “Tengo un gran hombre que me apoya”, declaró hace un par de semanas la actriz en entrevista con el periodista Eden Dorantes.

En esta última celebración en honor al próximo nacimiento de su bebé, Andy Escalona también contó con el apoyo y presencia de su papá y de su tía, Andrea Rodríguez, quien se ha encargado de producir sus tres baby showers: “Tengo una tía hermosa que ha sido como mi madre, como mi segunda mamá, tengo un papá maravilloso que me dice: ‘Donde sea ahí vas a tener a tu tribu’, pero sí, todo el tiempo pienso en Magdita, en cómo estaría recibiendo a su nieto. Sí la siento mucho”, le confesó hace un par de semanas Andrea a la prensa durante su paso por una alfombra roja en la que también contó que será Marco quien elija el nombre del bebé: “A él le gusta mucho Luka, nos gusta mucho Bruno y a mí me gusta mucho Emilio, porque él (Marco) es Estrada, yo Escalona, entonces sería EEE, pero estamos viendo”, detalló.

Andrea presenta a su novio

Fue mediados de octubre cuando Andrea Escalona compartió la primera imagen al lado de Marco, una instantánea captada durante su primer baby shower, una fiesta que compartió con su familia en la Ciudad de México. Con esta imagen, Andy causó revuelo en redes sociales, una situación de la que recientemente habló con el periodista con Eden Dorantes: “La verdad se me hizo una foto súper linda y la subí sin malicia o sin que diera revuelo, pero sí dio. Era algo más como compartir lo feliz que estoy con la pareja que tengo, con el hombre que es y nada más fue un poquito de eso”, explicó Andy quien también compartió que debido a que él vive en Acapulco está tomando algunas clases del curso profiláctico sola, pero dejó claro que Marco también tomará otras con ella: “Él va y viene y yo ahorita estoy haciendo unos más como de mujer y otros que son para pareja, como el de bañarlo, ese lo vamos a hacer juntos”, explicó.

Durante esta entrevista Andy contó por qué no había publicado fotos con el papá de su hijo: “No me gusta porque luego la gente anda opinando sin saber y es justo por eso, a veces uno no los quiere poner en el foco, porque sabemos que uno es la figura pública y luego los novios y la familia que no se dedica a esto, tiene que aguantar ciertas cosas que uno sí, porque así lo decidió, o sea, yo como figura pública puedo poner una foto y a mí díganme lo que quieran”, detalló la conductora quien también adelantó la fecha tentativa del nacimiento de su primogénito: “Más o menos por ahí del 20 de diciembre nace el bebé. Yo casi, casi que de Hoy me quería ir al hospital”. Sobre cómo ha vivido el proceso de embarazo con su novio explicó: “A mí me siguen dando ganas de venir a chambear, de comer, que siempre he sido muy tragona, de estar con mi pareja, hay una que me decían que hasta el olor les causaba como rechazo, a mí no, a mí me encanta el olor de mi novio y me ha tocado la verdad un muy buen embarazo”, reconoció.