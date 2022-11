Con su primer sueldo como directora, la hija de Adal Ramones lo invita a cenar

Durante la pandemia, las ganas de comunicar lo que estaba sintiendo llevó a Paola Ramones, hija mayor de Adal, a encontrar su pasión en la vida: ser directora de cine. Después de ingresar al mundo del séptimo arte con el cortometraje, Renacer, un proyecto que escribió y en el que dirigió a su papá, la joven descubrió su talento y la profesión que llevó a mudarse a Los Ángeles donde se encuentra estudiando cine y donde ha conseguido su primer logro profesional: dirigir su primer comercial. Emocionado y orgulloso por la carrera que está construyendo su primogénita, Adal Ramones compartió con sus seguidores en Instagram imágenes de la especial cena que disfrutó con su hija quien, con su primer sueldo, lo invitó a celebrar con ella.

A pesar de la apretada agenda de trabajo que tiene Adal Ramones, procura siempre estar al pendiente de los logros de sus hijos y durante su visita a California tuvo la oportunidad de festejar con Paola este nuevo paso profesional: “Y que le pagan su primer sueldo como directora e inmediatamente lo tuvo en su cuenta de bando, me invitó una súper cena en Sunset Boulevard”, escribió el comediante en su feed de Instagram donde compartió un par de imágenes de esta salida con su hija que quedará guardada de manera muy especial en la memoria de ambos, ya que marca el ingreso de manera oficial a la vida laboral de su primogénita quien, en su currículum, además de su trabajo en el corto Renacer ya figura la dirección de video musical.

Emocionado por ver cómo crece su hija, Adal escribió: “Mi Paola dirigió un videoclip y me llena de orgullo verla tan aguerrida y feliz. Vuela lejos mi vida y que se cumplan tus más grandes sueños. Ve por ellos sin descanso, siempre ayudando a otros a que también alcancen sus metas. Te amo… te amamos mucho. Mi gran maestra de vida eres tú. Dios te cuide y te bendiga siempre”, se lee en el perfil del comediante quien se mostró muy feliz de que, por primera ocasión, su hija comparta con él fruto de su trabajo. Además de esta especial cena, esta tarde, Paola y Adal sostuvieron una reunión en la que, sin dar más detalles, compartieron que están preparando algo juntos: “Peli y docu en puerta”, escribió Ramones sobre una foto de este encuentro.

Adal, el fan número uno de su hija

Tras concluir en nuestro país sus estudios de preparatoria, Paola decidió que era tiempo de dejar México y con una maleta llena de ilusiones se mudó a inicios de este año a Hollywood donde gracias a su talento y disciplina ha encontrado el sitio perfecto para desarrollarse profesionalmente. En medio de sus estudios, recientemente la joven quiso compartir su experiencia como directora con un grupo de jóvenes universitarios en Tijuana donde acudió, acompañada de su papá, a la Universidad de las Californias Internacional a la edición número 19 del festival de cortometrajes Corto Creativo, donde habló de algunas de las dificultades que ha enfrentado a la hora de ejercer este papel en una producción, no sólo por su edad, sino por ser mujer.

Durante este encuentro con jóvenes estudiantes, Paola contó con el apoyo incondicional de su papá quien en todo momento estuvo compartiendo detalles de su participación en redes sociales, demostrando que es su fan número uno. Aunque la joven ha tenido la fortuna de poder crecer como directora, compartió que no todo ha sido miel sobre hojuelas: “La dirección, la verdad es que no me costó tanto siendo mujer, como la producción. Siendo mujer es un reto mayor, porque muchas veces sienten que no tenemos la autoridad suficiente o la fuerza suficiente, o la visión suficiente, porque no lo han visto por muchos años, pero creo que llegó el momento de que lo vean”, comentó sincera la joven directora.