Irina Baeva comparte imágenes de la sorpresa con la que Gabriel Soto la recibió a su llegada a México

El pasado 24 de octubre, Irina Baeva celebró desde Qatar su cumpleaños número 30, una fecha que celebró con su equipo de trabajo en aquel país a bordo de un yate donde sopló las velitas de su cumpleaños en altamar. Tras su discreto festejo, la actriz se despidió de Doha y comenzó su viaje de vuelta a casa, no sin antes hacer una escala en Nueva York donde protagonizó su segundo festejo. A 8 días de haber cumplido años, la rubia regresó a nuestro país para continuar con la celebración, esta vez, al lado de su prometido, Gabriel Soto, quien la recibió con una sorpresa que ella compartió emocionada con sus seguidores en Instagram donde publicó varias imágenes de la serie de detalles que el actor le preparó.

A través de sus historias, Irina mostró cómo Gabriel decoró su recamara con globos y la leyenda: “¡Feliz cumpleaños Irina!: “Por cierto. No les conté en estos días, porque el jet lag, mis mil maletas, pendientes, etc, no me lo permitieron, pero llegué a la casa y lo que me esperaba”, escribió la actriz para luego mostrar la sorpresa que la dejó con la boca abierta. Además de la decoración de cumpleaños, su prometido le tenía preparado un enorme ramo de flores: “@Gabrielsoto, la más afortunada de tenerte a mi lado mi amor”, escribió Irina quien desde hace varios meses no había publicado nada referente a su relación con Soto, razón por la que se comenzó a especular que la relación habría llegado a su final, situación que ambos desmintieron a la prensa.

Este detalle de Gabriel se parece mucho al que le preparó Irina a él en abril pasado cuando celebró su cumpleaños número 47 del actor. En aquella ocasión, Irina también compartió en su cuenta de Instagram la reacción de su prometido a este regalo, incluso posaron juntos en medio de la habitación, rodeados por globos. Aunque en esta ocasión la pareja no posó para una foto juntos, Irina continuó revelando detalles de su festejo de cumpleaños, pues, además de la sorpresa en casa, Irina se convirtió en la protagonista de una romántica cena para dos en un restaurante de la Ciudad de México, desde donde la actriz compartió varias fotos y videos de la deliciosa pasta que degustó y de los cócteles con los que ella y Gabriel brindaron.

Emocionada por estar de vuelta en casa y de recibir esta sorpresa por parte de Gabriel, Irina aprovechó para mostrar el regalo que le envió uno de los clubs de fans de la pareja: “Gracias a todos por hacer mis 30 tan especiales”, se lee en otra de sus historias. En otra publicación, la actriz hizo referencia al gran momento, tanto personal, como profesional, que está disfrutando: “¡Feliz y agradecida, llena de bendiciones y amor empiezo esta nueva etapa!”. La actriz también resaltó que, este año, su cumpleaños no termina, a pesar de tener más de 8 días de haberlo celebrado pues, luego de una etapa de mucho trabajo, ahora quiere dejarse consentir por los suyos y disfrutar de su romance con Gabriel Soto: “Empezamos a celebrar a Qatar, seguimos en México y aún falta”.

¿Por qué ya no suben fotos juntos?

Fue en julio pasado cuando Irina publicó la última foto en su Instagram acompañada por Gabriel Soto, una situación que desató un sinfín de comentarios que apuntaban a una supuesta ruptura; sin embargo, hace unos días, durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, Gabriel explicó por qué ambos han dejado de subir fotos juntos a la red: “Irina ya llega en unos días y la estaremos festejando, yo seguiré grabando, ella estuvo en Qatar un mes, en Rusia un mes, en Nueva York casi tres semanas, realmente no hemos subido nada, porque no hemos estado y cuando hemos estado no nos preocupamos por estar subiendo cosas a internet o a Instagram, no es necesario para nosotros”, detalló.