Desde Nueva York, Itatí Cantoral presume su esperado reencuentro con su comadre Thalía

Han pasado ya 27 años desde que los caminos de Thalía e Itatí Cantoral se unieron en las grabaciones de María la del Barrio, historia que la esposa de Tommy Mottola protagonizó y en la que Cantoral dio vida a la icónica villana Soraya Montenegro. A diferencia de lo que ocurría en la ficción, donde tenían una gran rivalidad, en la realidad, este proyecto se convirtió en el inicio de una entrañable amistad que perdura hasta el día de hoy y que trascendió al grado de convertirlas en comadres, luego de Itatí le pidiera a Thalía que fuera la madrina de bautizo de sus gemelos, Roberto Miguel y José Eduardo. Aunque se han mantenido cercanas todos estos años, han mantenido una relación a distancia, debido a que Thalía vive desde hace más de dos décadas en Nueva York, ciudad que se convirtió en el escenario para el especial reencuentro de las amigas.

Desde hace unos días, Itatí Cantoral adelantó, en entrevista con el matutino, Hoy día donde contó que, después de muchos años de no verse, por fin, se reencontrarían: “A mí me amó, que en paz descanse, la señora Yolanda, mamá de Thalía, tuvimos una amistad hermosa, es una señora preciosa que siempre confió y creyó en mí. Mi mamá y ella se llevaban muy bien y nosotras somos comadres y lo vamos a hacer hasta el día de nuestra muerte. Mi comadre Thalía, además de la admiración que le tengo, sabe que cuenta conmigo, tiene un corazón enorme y es una mamá ejemplar. Ahora nos vamos a ver en 10 días”, comentó la semana pasada la actriz quien, hace unas horas, utilizó su cuenta de Instagram para compartir varias imágenes del esperado reencuentro con su comadre.

Luego de la colaboración que realizaron al inicio de la pandemia donde, a través de un Tik Tok, recordaron a sus personajes en María la del barrio, ahora sí, las actrices se reencontraron para disfrutar de una comida en La Gran Manzana: “Mi amiga hermosa, mi comadre del alma. Gracias por esta tarde mágica”, escribió Itatí en su feed de Instagram. En una de sus historias, la actriz hizo hincapié en lo mucho que los seguidores de ambas habían estado pidiendo esta reunión: “Guapita, dile por favor a todas la Itatí fans que les mandas un besito, porque todas las Itatí fans estaban esperando a que te viera”, se escucha decir a Cantoral en este video donde ambas se muestran muy emocionadas de poder, por fin, convivir como en los viejos tiempos: “Mi amor, te quiero y te extrañaba tanto. Nos faltó tiempo para seguir platicando”, fueron las palabras que Thalía le dedicó en redes sociales.

Durante una entrevista con el programa Hoy, Itatí habló de sus ganas de volver a trabajar con Thalía: “Ojalá regresando de Nueva York les tenga esa gran noticia, porque yo sé que si mi comadre y yo volvemos juntas a trabajar, todavía hay gente queriendo vernos”, explicó. Aunque no detalló qué le gustaría hacer al lado de la cantante, resaltó el gran compromiso y profesionalismo que caracteriza a la intérprete de Amor a la mexicana, una de sus cualidades que siempre ha admirado: “Thalía se la pasa trabajando todos los días, es una mujer muy creativa, porque así está educada y es algo que yo le admiro mucho, porque a veces piensan que las mujeres solo trabajar por necesidad económica y no, también por necesidad espiritual y por necesidad de crecer como ser Thalía es un ejemplo de eso”, explicó Itatí en el matutino.

Thalía, su principal apoyo en el duelo

Aunque han mantenido una relación de amistad a la distancia, Thalía ha procurado hacerse presente a través de llamadas y mensajes, sobre todo, tras el sensible fallecimiento de doña Itatí Zucchi, de hecho, según confesó Cantoral en una entrevista con Ventaneando, su comadre fue quien la ayudó a enfrentar el duelo: “La verdad amistad la conoces en los hospitales, en la cárcel o en lo panteones, Thalía, mi hermana querida, desde que se enteró que mi mamá estaba delicada, cuando se enteró que falleció, todos los días tengo una noticia de ella en el celular, quisiera mostrarlo, es una mujer hermosa, empática, que todos los días me envía un abrazo, un saludo, por mensaje o videollamada, no me ha soltado de su mano, gracias a Dios tengo una buena amiga, además de ser Thalía”, confesó Itatí.