Con mucha ilusión, Paulina Goto habla de cómo van los preparativos de su boda

A sólo unos días de que se cumplan dos meses del compromiso matrimonial entre Paulina Goto y Rodrigo Saval, la novia sostuvo un encuentro con la prensa en la que habló de cómo van los preparativos para su boda, un evento que la emociona mucho pero que, debido a su apretada agenda de trabajo no ha podido enfocarse en los preparativos. Aunque está muy ilusionada por llegar al altar con su novio desde hace 3 años, reconoció que no ha podido avanzar mucho en los planes y aseguró que todavía no estipulan la fecha. Hace un par de semanas, la actriz le contó en entrevista a Mara Patricia Castañeda, que su historia con Rodrigo fue de amor a segunda vista, pues aunque se conocieron cuando tenían 15 años, el flechazo ocurrió cuando se reencontraron hace unos años en una boda de una amiga en común.

Durante una entrevista con el programa Hoy, Paulina habló de cómo van los preparativos de su boda: “Todavía no tengo planes, no tengo fecha, ni nada, ha habido mucho trabajo, gracias a Dios, pero estoy segura de que va a ser un día muy especial”, explicó. Durante esta charla con los medios, la actriz reconoció que aunque sí tiene ganas de ser mamá, no es un plan que tenga a corto plazo: “Sí es algo que me gustaría, se decidirá y se platicará en su momento, por ahora conformense con verme como mamá en la ficción con Madre solo hay dos, ya se viene tercera temporada”, dijo la actriz quien se encuentra disfrutando del éxito de esta serie que protagoniza al lado de Ludwika Paleta.

Hace un par de meses, días después de su compromiso, Paulina sostuvo un encuentro con los medios de comunicación a los que les habló de la emoción que le provoca su próxima boda: “Estoy muy contenta por esta nueva etapa de la vida que se viene, muy enamorada”. Debido a que acababa de recibir el anillo de compromiso, confesó que todavía no estaba trabajando en los preparativos, pero admitió que organizar este evento para los suyos es la parte más especial de su llegada al altar: “Creo que va a estar divertido, me ilusiona mucho compartir este momento con las personas que quiero y que me quieren y organizar este momento especial”. Cuando le preguntaron cómo se imagina su boda, dijo sincera: “No tengo la menor idea, no sé”.

Durante el verano pasado, Paulina concedió una entrevista al programa Hoy en el que reconoció que sí le gustaría llegar al altar con Rodrigo Saval, aunque en aquel momento no tenía idea que el político la sorprendería con una propuesta matrimonial sólo un par de días después: “Cuando era mucho más chica era algo que me ilusionaba mucho, la boda y todo eso”. En aquella conversación, Paulina confesó que llegar al altar por todo lo alto sí era un sueño para ella: “Me encantaría tener familia, en un futuro, pero no sé si la gran boda tradicional”, explicó. Según le contó hace unas semanas a Mara Patricia Castañeda, Rodrigo es un obsequio de la vida: “Siento que Ro fue ese regalo de amor sano, porque yo estaba lista para recibir eso, para estar con alguien así”, reconoció.

La historia de amor de Paulina y Rodrigo

En esta conversación con Mara Patricia, Paulina contó cómo fue que conoció a su prometido: “Fue muy bonita mi historia con él. Nosotros nos conocimos cuando teníamos 15 años. Estábamos en esa época de pubertillo y me acuerdo que coincidimos en un viaje, estábamos en el mismo edificio y nos juntábamos para jugar y nunca nos volvemos a ver”, recordó. Fue hace unos años atrás que Paulina y Rodrigo se reencontraron en la boda de una amiga en común, donde ocurrió el flechazo: “Yo le decía: ‘Siento que te conozco, pero no sé de dónde’. Total ese día no supimos, bailamos toda la noche, no la pasamos increíble y de ahí empezó todo. Ya hasta después le dije: ‘¡Ya sé de dónde te conozco! Tú y yo jugamos Tin Tin Corre. Así fue, fue un reencuentro muy mágico, muy bonito”, explicó.