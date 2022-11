‘La vida no es igual sin ti’, Minnie West recuerda a su mamá en el que hubiera sido su cumpleaños

En medio del duelo que están enfrentando Minnie y Camila West, hijas de la fallecida Amparín Serrano, utilizaron sus cuentas de Instagram para honrar la memoria de la empresaria en el que hubiera sido su cumpleaños número 57. Dando lecciones de valentía, su primogénita, Minnie, se grabó cantando una canción, acompañada de su ukelele, con la que recordó el espíritu festivo de la creadora de Distroller. Por su parte, Camila, la menor de sus hijas, utilizó imágenes de la infancia de la empresaria para recordarla en este día tan especial.

A sólo un par de semanas de haber compartido con sus seguidores un poco del proceso que está viviendo con el duelo de su mamá, una situación que decidió enfrentar de la mano de profesionales, internándose en un hospital psiquiátrico, Minnie reapareció en redes para cantarle una canción a Amparín y así celebrar su memoria. La actriz incluyó varias imágenes al lado de la empresaria con quien tenía una conexión increíble, de hecho, gran parte de su contenido en Tiktok lo hizo con su mamá, recuerdos que hoy toman un significado muy especial. Además de cantarle, Minnie le dedicó un mensaje en el que le expresó cuánto la echa de menos.

Sincera, la actriz escribió: “Fletzo: Otra vez yo. Hoy hubieras cumplido años, odiabas tu cumpleaños, pero se que estás en Distropolis des cumpliendo años como a ti te rayaría. Mucha gente me escribe: ‘Que ya te deje descansa’, bueno, la gente que te conoció sabemos que el descanso no es lo tuyo, así que por lo pronto, yo seguiré recordándote, ya sea con vídeos tontos, intentar hacer tikteeks (que sé que esté hubieras querido hacer) o canciones, pero teniéndote presente siempre, siempre. La vida no es igual sin ti y esa es una realidad difícil de enfrentar. Te amo más que a nadie. ¡Feliz des cumpleaños hasta donde estés mancuerna!”, se lee en el feed de West.

Por su parte, Camila West, hija menor de Amparín, también utilizó su perfil en esta red social para dedicarle un mensaje a su mamá: “¡Feliz cumpleaños a la luz más infinita que he conocido y percibido, mi mamá! Felices 57. Te amo”, se lee en el feed de Camila, para quien también ha sido muy complicado enfrentar el duelo por la partida de su mamá. Para las hermanas West, los arcoíris se han convertido en el símbolo con el que recuerdan a su mamá, debido a la fascinación que la empresaria tenía por los colores, por esta razón, ambas compartieron los arcoíris que han ido viendo a lo largo de estos días sin su mamá, una forma que han encontrado para sentirla cerca.

Amparín y su personalidad inigualable

Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Minnie West habló de la gran relación que sostenía con su mamá quien, en medio de la pandemia, se convirtió en la principal impulsora de la actriz a quien le dio la idea de comenzar a crear contenido para redes, donde Amparín se convirtió en protagonista: “Mi mamá, ya sabes, fan de bailar, eso me sacó de mi depresión de pandemia, mi mamá me sacó de la cama y me dijo: ‘Vamos a hacer cosas, aunque no puedas actuar, vamos a hacer contenido a darle algo que ver a la gente’. Entonces empezamos con Cuarentena Films haciendo cosas muy caseras y, de repente, se empezó a ver más profesional. Empezamos a componer canciones inéditas para los videos y la verdad sí salieron cosas muy padres”, contó la actriz.