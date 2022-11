Con un homenaje a Mariana Levy, Talina Fernández se despide de Masterchef

Como parte de la celebración por el Día de Muertos, la producción de Masterchef preparó un emotivo programa en el que el reto principal era realizar un platillo en memoria de algún ser querido. Como el resto de sus compañeros, Talina Fernández abrió su caja secreta para descubrir un retrato de su fallecida hija Mariana Levy a quien le preparó Pan de cazón, una comida típica del sureste mexicano que, de acuerdo con la Dama del buen decir, era la preferida de su hija a quien le dedicó unas conmovedoras palabras. Este episodio tomó un significado muy especial debido a que se convirtió en la última preparación de Talina quien se convirtió en la eliminada de este fin de semana.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El programa de este domingo estuvo cargado de emociones, pues todos los participantes tuvieron que cocinar en contra de la nostalgia que les provocó ver los retratos de sus seres queridos que ya no están entre nosotros. Uno de los instantes que provocó las lágrimas de todos los presentes fue cuando Talina mostró la instantánea de su hija: “Yo tuve la fortuna enorme de ser la mamá de Mariana Levy fue la alegría de ser madre por primera vez, fue una mujer, luchona, trabajadora, aprendió de mí, de mi madre, de mi abuela y tenerla fue para mí un privilegio”, comentó muy conmovida la presentadora. Para rendir homenaje a la memoria de su hija, Talina eligió un platillo que, en vida, le gustaba mucho: “Voy a preparar pan de cazón, mi amor, que se hace en Mérida y en Campeche, le encantaba a mi niña”.

VER GALERÍA

Después de más de 17 años lidiando con su ausencia, Talina ha aprendido a mantener el recuerdo de su primogénita vivo: “La puedo seguir viendo en telenovelas y la puedo seguir viendo, sobre todo, en mi corazón. En la noche, antes de dormirme, abro el cajón de mi buró, donde está mi niña y le platico cómo estoy yo”, contó la presentadora. Conmovida por cómo habló Talina de Mariana, la chef Bety le dijo: “Así como tú la amaste, te podemos decir que todo México la admiró. No hay palabra que defina a una madre que pierde un hijo, te abrazo con mi corazón”. Por su parte, Talina reconoció que durante este programa descubrió algo muy valioso de sus compañeros: “Todos lloraron al ver la foto que les había tocado, comprendí que estoy rodeada de gente a las que la vida les ha cobrado y han sobrevivido al dolor”.

El adiós de Talina a Masterchef

A pesar de haberle puesto todo el corazón al platillo que le preparó a Mariana, Talina no pudo salvarse del mandil negro y durante el reto de eliminación no pudo convencer a los jueces y tuvo que despedirse de la emisión: “Yo vine aquí sin idea de cómo cocinar. No me voy triste, me voy con la sensación de que cumplí una misión más en mi vida, que Dios me los bendiga a todos, gracias”, comentó la presentadora a la hora de despedirse del resto de los participantes. Antes de abandonar el foro, Talina agradeció a la producción y a todo el equipo de Masterchef por hacer de esta experiencia algo inolvidable: “Una competencia saca lo mejor del ser humano y también lo peor. Me conmovieron hasta el alma, yo sé que me voy llena de amores nuevos y que sembré amores nuevos, yo les agradezco la admiración, tiene que ver con mi edad 78 años y la gente de mi edad tendría que tener oportunidades de trabajar, porque si bien, somos más lentos, también somos más sabios y tomamos mejores decisiones”, comentó.

VER GALERÍA

Debido a la reacción del público ante su salida, Talina Fernández tomó su cuenta de Instagram para agradecer, a través de un video, a todos los que la apoyaron en esta competencia donde dio lecciones de sazón en varias ocasiones: “Amigos nada dura para siempre, es un horror, pero en todo lo que hacemos en la vida hay un enorme aprendizaje, quiero que sepan que nunca he aprendido tanto en tan breve tiempo, que nunca he hecho tantos amigos en tan poco tiempo, ha sido una experiencia maravillosa, todos los que están ahí son mejores que yo, eso se los puedo decir con humildad, de milagro duré tanto tiempo, ¡qué bárbara! Yo creo que se ven a divertir, porque todo está muy ingenioso y muy difícil, 10 horas parada diario, a mi edad, yo creí que no podía, pero sí pude y podré, si Dios lo quiere, seguir haciendo cosas para gozar de su enorme y amable compañía, gracias por estar conmigo, un beso grande”, comentó conmovida La dama del buen decir.