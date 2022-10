Por primera ocasión, Fernando Colunga revela por qué rechazó la serie Malverde

Fue en enero del año pasado que Telemundo anunció por todo lo alto el regreso de Fernando Colunga como protagonista de la serie Malverde, un proyecto en el que incluso ya se habían filtrado las primeras imágenes del galán caracterizado como este personaje; sin embargo, solo un mes después, se dio a conocer que Fernando Colunga había quedado fuera del proyecto y que sería Pedro Fernández el encargado de protagonizar esta historia. Desde entonces, Fernando nunca dio detalles de por qué, al final, no aceptó estelarizar este proyecto, una duda que despejó esta tarde durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa De Primera Mano.

Más guapo que nunca, Colunga se enlazó con el periodista para hablar de El secreto de la familia Greco, el proyecto que marcará su regresó a la pantalla chica. Durante esta conversación, Fernando dio detalles, por primera ocasión, de por qué decidió no hacer Malverde: “Te cuento, porque todo mundo decía casi, casi me fui del camerino. Imagínate yo cómo soy, irme de un camerino ya estando todo listo, además con una empresa de este tamaño, ni modo que hagas una burla y que tú puedas irte sin un problema detrás”, puntualizó. El actor recordó que, desde el primer momento, se comprometió con este proyecto: “Yo estuve trabajando de la mano con el señor Marco Santana, que fue el que me propuso hacer Malverde”, narró.

Fernando Colunga contó que se involucró al máximo en esta producción: “Para mí, Malverde fue una experiencia muy padre porque me acercó a su escritor, trabajamos durante casi un año preparando el personaje, haciendo, moviendo, pero a veces la vida se te junta como una tormenta perfecta con cosas”, reconoció. Aunque estaba muy entusiasmado con darle vida a este personaje, causas de fuerza mayor hicieron que la empresa tomara la decisión de no incluirlo: “Yo tenía un problema personal, se vino lo del Covid, no podían arrancar, yo no podía viajar, entonces se tomó la decisión, a nivel administrativo, porque no soy yo el dueño de la empresa para decir no voy y se acabó, de que dejáramos pasar el proyecto”, confesó.

El actor aclaró que nunca tuvo problemas con la producción, ni con la televisora con la que continúa trabajando: “Dejamos pasar el proyecto, obviamente con la puerta abierta para hacer otro, puesto que ya hice otros dos, porque si hubiera sido mi decisión de decir: ‘Ahí dejó votado el proyecto’, no creo que me hubieran dicho, que regrese a hacer otro, hay que felicitarlo”, explicó. Fernando también habló de qué ha estado haciendo todo este tiempo que no se ha dejado ver en pantalla: “He estado trabajando detrás de las cámaras, escribiendo, he estado produciendo, no he parado he estado este trabajo que yo sé que muchas veces no se sabe qué hay detrás de esto, pero llevamos preparándolo más de dos años”, agregó.

Un hombre sin redes sociales

Debido a las especulaciones que siempre surgen cuando está alejando de los reflectores, le preguntaron por qué no tiene redes sociales, una herramienta que muchos artistas utilizan para estar más en contacto con sus fans: “Yo no tengo ninguna red social, porque a mí me gusta atender al público, estar cerca de ellos cuando se puede y creo que hago tantas cosas y estoy en la búsqueda de tantas cosas que creo que en una red social no podría yo atenderlos como se merecen, con el respeto y cariño, prefiero estar a un lado, no ignorando la época que estamos viviendo, porque todos tenemos que adaptarnos a esta vida tan inmediata y rápida, pero prefiero usar ese tiempo para hacer un proyecto como El Secreto de la familia Greco”, finalizó.