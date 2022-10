¿Ya viven juntos? Michelle Renaud y Matías Novoa dan pistas de su nuevo hogar

Después de compartir con su público la noticia de que están enamorados, a través de las páginas de ¡HOLA!, donde protagonizaron su primer reportaje juntos, Michelle Renaud y Matías Novoa continúan, como lo escribió ayer en Instagram la actriz, viviendo un sueño hecho realidad. Felices por la etapa que están viviendo, los enamorados han estado intercambiando mensajes de amor en redes sociales donde, ayer, la actriz dejó entrever que lo suyo va tan en serio que ya comparten el mismo techo. Aunque no lo revelaron abiertamente, Michelle publicó la tarjeta que traía el ramo de rosas rojas que recibió por parte de Matías en la que le agradecía por los días que han compartido en su nuevo hogar.

Tal como nos lo compartieron en el reportaje, se encuentran en la misma sintonía y buscan que esta relación evolucione al grado de estar pensando en tener un hijo juntos: “Mi amor, estos días a tu lado en nuestro nuevo hogar han sido lo mejor. Gracias. Te amo”, se lee en la tarjeta donde destacan las iniciales del actor “MN”. Conmovida por las palabras de su novio, Michelle le respondió con un: “Te amo”. Además de esta pista, la actriz también dejó ver que su relación está muy consolidada con un mensaje que posteó ayer: “Hoy en la mañana me desperté tan enamorado y llevo tantos días despertándome así, que pensé… Hoy caminando en el jardín de nuestro hogar (porque ya se siente como un hogar) pensaba: ‘Wow, los sueños sí se cumplen”, se lee en su feed.

Michelle reconoció que la relación que está viviendo con Matías supera sus expectativas: “Despertar con el hombre que más me gusta en el mundo, que más amo, con la persona que tiene un switch mágico para hacerme reír, que más me enseña y con un amor y paciencia increíble y que además me regaló una familia enorme. Como siempre lo soñé. Es más, me doy cuenta que mis sueños eran chicos comparados con lo que hoy tenemos. La vida nos ama. Entonces comprendí que todo lo que he vivido fue perfecto, porque me trajo a ti, mucho más madura, mucho más consciente y con mucho más amor y hoy solo siento agradecimiento”, reconoció la protagonista de La Herencia, proyecto que unió su camino con el de Matías.

Una relación madura

Hace unas semanas, Michelle se convirtió en la invitada estelar del estreno de la nueva temporada de La magia del caos, el podcast de Aislinn Derbez, en el que la actriz explicó cómo es que ha aprendido a relacionarse para enamorarse del indicado: “A mí me encanta la analogía de que es un negocio, es: ‘Yo busco esto, ¿tú qué buscas?, ¿coincidimos?, entonces enamorémonos” “Ya somos adultos, tengamos esta plática de adultos, entonces, enamorémonos y después entender que tenemos que trabajar los dos, que cada uno tiene un rol que se deben cumplir, vamos a tener juntas, vamos a tener que cumplir con cosas y echarle ganas y trabajar mucho”, explicó.

En esta charla, la actriz también confesó cómo es que habla con su hijo Marcelo sobre sus relaciones, un tema que considera importante conversar con él: “Hablando de divorcios ya con hijos, algo que quiero compartir es que es bien importante: uno, la decisión se toma en pareja, no por los hijos, pero sí tener toda la comunicación con los hijos, no esconderles cosas, decir está pasando esto. Yo a Marcelo le cuento todo, si estoy conociendo a alguien le digo: ‘Mi amor, estoy conociendo a alguien’, la gente me dices, estás loca, qué tal que no funciona, pero tampoco le voy a llegar a decir cuando sí funcionó: ‘Mira, ahora lo vas a ver diario’, no, vamos a conocer”, reconoció.