Dulce María revela por qué no asistió a la boda de Maite Perroni

Después del revuelo que provocó en redes sociales la reunión que los RBD protagonizaron durante la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar, realizada el pasado 8 de octubre en Valle de Bravo, donde los grandes ausentes fueron Dulce María y Poncho Herrara, la cantante reveló por qué no pudo asistir al enlace de su excompañera de agrupación. Durante la presentación de la telenovela Pienso en ti, proyecto que marcará su regreso a la televisión, tras convertirse en mamá, Dulce María reveló la razón por la cuál no pudo formar parte de la boda de Maite. La cantante también habló de su regreso a los melodramas como estelar, una aventura que compartirá con David Zepeda, quien será el galán de esta historia.

Aunque reconoció que le hubiera asistir a la celebración de amor de Maite Perroni y Andrés Tovar, Dulce María dio a conocer que fueron sus compromisos laborales los que le impidieron ir, pese a que sí estaba convocada: “La verdad me hubiera gustado mucho estar ahí, le mandé varios mensajitos, quería estar, pero justamente ese fin de semana, bueno, desde antes, desde septiembre he estado ya grabando la música y ese fin de semana tuve que grabar, porque en la semana hago talleres de dirección y lo de la música lo hago el fin de semana”, explicó en entrevista para el programa De Primera Mano.

Dulce María aprovechó este encuentro con la prensa para agradecer a los fans de la agrupación por siempre mantener vivo el recuerdo de la banda: “El tema de que RBD siga presente es algo muy bonito y es algo que se le agradece de corazón, yo creo que los 6, a toda la gente, a todos los fans y a toda la generación que está pendiente de nosotros”. La cantante resaltó que, en su enlace matrimonial con Paco Álvarez, realizado en noviembre del 2019 en Tequesquitengo, sus compañeros de RBD no la pudieron acompañar: “En mi caso, a mi boda no fue ninguno”, añadió la cantante quien, el día de la boda de Maite le envió una cariñosa felicitación a través de redes sociales, tal como lo hizo Poncho Herrera.

Para Dulce, los siguientes meses estarán llenos de trabajo, por una parte, la gira con el 90’s Pop Tour donde, recientemente se anunció la participación especial de Belinda, con quien desconoce si tendrá alguna colaboración, pero se dijo fan de la intérprete: “Ella está de invitada especial, lo cual está increíble, porque a mí me encantan sus canciones, sobre todo de esa época, pero cuando eres invitado especial no cantas con los demás, no sé si nos tenga por ahí una sorpresa, pero yo creo que no, porque no hemos ensayado”, explicó. Sobre su regresó a las telenovelas comentó: “Yo me había resistido mucho, porque tengo a mi bebé que apenas va a cumplir dos años y está chiquita, me voy y llora, pero al mismo tiempo están confiando en mí”, dijo.

Su ausencia en el homenaje a RBD

En diciembre del 2020, Dulce María y Poncho Herrera tampoco pudieron formar parte del homenaje que se realizó por los 12 años de la banda. En aquella ocasión, la cantante confesó que no pudo participar debido a que su bebé estaba por nacer: “No, definitivamente no (me arrepiento) y menos cuando justo era mi miedo y por todo lo que yo defendí, que me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo, por la pandemia, y ves que Any se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”, comentó Dulce en entrevista con Imagen Tv, luego del concierto donde sus compañeros cantaron los temas de la agrupación.