Billy Rovzar sobre la gran relación que tiene con su exesposa: ‘Es mi mejor amiga’

Dando lecciones de sinceridad, Billy Rovzar abrió su corazón durante su participación en Cracks Podcast, una charla con su amigo Oso Trava, en la que recordó el episodio que lo orilló a tomar la decisión de dejar de beber alcohol hace más de 12 años. En esta conversación, el productor de cine también compartió con la audiencia la estrategia que siguió para mantenerse sobrio, además de resaltar las bendiciones que llegaron a su vida tras cambiar ese hábito, como conocer a la que llamó el amor de su vida, su actual esposa, Claudia Álvarez y reconocer el gran apoyo que siempre tuvo por parte de Fernanda Gamboa, la mamá de sus hijos mayores, Max y Alexandra, quien, en la actualidad es, no sólo su mejor amiga, sino también la madrina de bautizo de uno de sus mellizos.

Para nadie es un secreto que Billy y su exesposa sostienen una relación increíble, incluso, Fernanda se lleva de maravilla con Claudia Álvarez con quien sostiene una gran amistad. En ese sentido, el productor recordó que fue gracias al apoyo de su primera esposa que es tan cercano con sus hijos mayores, pero resaltó que todo esto fue posible tras tomar la decisión de dejar de beber: “Mi primera esposa es mi mejor amiga, es madrina de uno de mis hijos, fue testigo en mi boda con Claudia, qué te puedo decir de Fernanda Gamboa, lo que es para mí”, reconoció Rovzar quien destacó que su ex siempre ha promovido la unión entre sus hijos y él, por esta razón son una gran familia.

Billy resaltó que la gran relación con Fernanda es una de las cosas buenas que le trajo vivir en sobriedad: “Ella ha permitido que yo forme parte dé y que hemos construido juntos, pero fue gracias a dejar el alcohol, tantas cosas que he recibido, que no hay manera de que vuelva yo a tomar”, añadió el productor. Esta no es la primera ocasión que Billy habla de lo bien que se lleva con la mamá de sus hijos mayores, de hecho, confesó que cuando él y Claudia viajan a Estados Unidos para visitar a Alexandra y a Max se quedan en la casa de ella: “Cuando nosotros vamos a Miami tenemos una recámara en la casa con ellos, vivimos con ellos, ese es el nivel de ambiente y empatía que hemos tratado de fomentar y construir”, reveló Billy el año pasado en entrevista con el programa De Primera Mano.

Claudia, el amor de su vida

Entre las bendiciones que Billy recibió cuando dejó de beber, se encuentra en primer lugar de la lista Claudia Álvarez a quien conoció poco tiempo después de haber tomado esta decisión: “Lo que más me define en el mundo hoy es el: ‘No tomo’, lo digo con orgullo, me dio tantas cosas, me dio mi esposa de hoy, que es el amor de mi vida”, dijo sobre Claudia. Sincero, el productor reconoció que a pesar de mantenerse lejos del alcohol desde hace más de una década, la adicción siempre formará parte de su historia, solo que ahora, en otro contexto: “No dejamos de ser adictos, simplemente, tenemos que cambiar la adicción, esa también es una gran mentira, no dejas de ser adicto, soy adicto, hoy en día soy un adicto a mis hijos a mi trabajo, a mi esposa a todas estas cosas que hoy son buenas, pero sigo siendo un adicto”, puntualizó.

Billy también compartió el sistema que él y Claudia tienen para que las peleas, propias de cualquier pareja, no escalen y provoquen problemas mayores en su relación: “Tenemos una técnica con él dedo que, si ella o yo, llegamos a tocarnos con el dedo dos veces, eso tiene un significado gigante, quiere decir: ‘La regué, perdón por haberla regado, pero no estoy tirándome al piso’”, explicó. Después de 5 años de casados, la pareja ya tiene bien dominada esta técnica: ‘En ese momento se descompresiona absolutamente toda la pelea y nos abrazamos, podemos hablar del tema después, pero se desescala en una milésima de segundos con una acción que no tiene que pedirle permiso al ego”, detalló.