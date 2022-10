Eugenio Derbez da detalles de lo difícil que ha sido su recuperación: ‘Estoy harto de sentir dolor diario’

A punto de cumplir dos meses de haber sufrido un fuerte accidente casero que le provocó una delicada lesión en el hombro, Eugenio Derbez continúa luchando por recuperar su salud a través de fisioterapias que lo están ayudando a recobrar la movilidad en el brazo. A través de redes sociales, hace unas horas, el comediante compartió con sus seguidores un video en el que explicó cómo ha ido evolucionando. Durante todo este proceso Eugenio ha contado con el apoyo de una “enfermera” multifacética, su esposa, Alessadra Rosaldo, quien en medio de la situación en casa ha tenido que cumplir en México con sus presentaciones en el 90’s Pop Tour.

Visiblemente recuperado, pero con un semblante cansado, Eugenio le contó a sus seguidores que sí hay una clara mejoría en su estado de salud; sin embargo, reconoció que el proceso ha sido muy doloroso: “Vengo saliendo de mi fisioterapia, ahí voy”, comentó el cineasta quien, a pesar de mostrarse muy positivo, reveló que no ha sido un camino facial: “Voy muy bien, pero… como duele, estoy harto de sentir dolor todos los días, todos los días, es como una tortura esto de la terapia física está cañón, son dos horas de tortura de estirarte los músculos hasta romperlos”, narró en este clip el cineasta quien agregó: “Lloro todos los días”.

En este clip, Eugenio aprovechó para presumir el apoyo que ha recibido de su esposa, Alessandra Rosaldo quien se mostró muy contenta de la valentía con la que el comediante ha enfrentado esta situación: “Vengo aquí con mi chofer de lujo”, comentó mientras mostraba a su esposa manejando. La vocalista de Sentidos Opuestos admitió que, a pesar del dolor, Eugenio ha demostrado mucha fortaleza: “Vas muy bien, vas increíble, vas avanzando muy bien”, dijo. La cantante resaltó que, a pesar de lo doloroso que es, Eugenio cumple cabalmente con sus citas médicas: “Sí, pero por eso eres mi superhéroe, lo haces y lo sigues haciendo, porque es la clave de su recuperación”, añadió.

Si bien sentir dolor le parece una situación muy incómoda, Eugenio se mostró listo para continuar hasta recuperar la salud al 100%: “¡Ahí vamos, venga equipo!”, comentó animoso el comediante: “¡Muchas porras para este guapo por favor!”, agregó Alessandra. Este clip provocó la reacción de varios de sus seguidores y amigos del medio como Anahí quien le escribió “Ánimo”, mientras que Alessandra Rosaldo comentó: “Te amo héroe”. Por su parte, Derbez tituló esta publicación con la frase: “Día de fisioterapia con la mejor compañía @Alexrosaldo”, se lee en su feed.

¿Qué le pasó a Eugenio?

A inicios de octubre, un mes después de su accidente, Eugenio Derbez reapareció en redes sociales para explicar que sufrió una caída mientras estaba jugando: “En el momento en el que tropiezo, la realidad virtual me hizo creer que caía desde el edificio. No sé qué moví y me tropecé; me caí con todo mi peso sobre el codo y empuja al hueso, el húmero, y se me sale el hueso. Ahí supe que tenía una fractura muy seria”, contó. Debido al dolor que le provocó la lesión, el actor pidió ser llevado de urgencia al hospital: “Empecé a gritar porque no aguantaba el dolor y decidieron anestesiarme. El doctor me dijo que no podían operarme porque había sufrido cinco fracturas grandes y 10 pequeñas”, añadió.