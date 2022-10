Galilea Montijo habla de los momentos más retadores de su matrimonio: ‘Llegamos a pensar en separarnos’

Han pasado ya 11 años desde que Galilea Montijo y Fernando Reina se casaron con el mar de Acapulco como testigo, desde entonces, el amor ha sido el hilo conductor de su relación que, como cualquier otra, ha tenido que superar retos que gracias a la disposición de ambos han podido sobrellevar. Durante la emisión de Netas Divinas, en la que el tema eran los celos, la tapatía abrió su corazón y compartió con sus compañeras algunos detalles de cómo ella y su esposo han manejado las crisis a las que cualquier matrimonio se enfrenta. Como pocas veces, la presentadora reconoció que, en su relación con el político, la separación ha sido una posibilidad que, en algún momento, consideraron, pero que gracias a la terapia pudieron salir triunfantes y continuar con su historia juntos.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con la sinceridad que ha manejado desde su ingreso a este programa, Galilea contó que su matrimonio ha salido victorioso de varios retos: “Cuando la vida te pone retos como pareja y los pasas, sí te volteas a ver diferente, hablo de mi caso con mi esposo que hemos tenido momentos muy rudos, muy fuertes, incluso llegamos a pensar en separarnos en algún momento”, confesó. Fue gracias a la disposición de ambos para continuar que decidieron ponerse en manos de profesionales y sortear los problemas: “Tomamos la terapia, nos fue muy bien a cada uno como individuo, yo vi muchas cosas que nunca pensé que las tenía, me vi”. Montijo explicó que la terapia la ayudó mucho a nivel personal: “Me encontré con un espejo, descubrí muchas cosas en mi persona que hoy en día las quiero y las abrazo, con todos mis defectos y virtudes”, aseguró.

VER GALERÍA

La presentadora confesó que fue en terapia donde comprendió que, primero, ella tenía que conocerse a sí misma: “Yo era una persona que no aplaudía mis éxitos, ni me sobaba en mis fracasos”, reconoció. Tras superar los retos con Fernando Reina, Galilea admitió que su matrimonio se volvió más fuerte, pues se redescubrieron como pareja: “Cuando, después de la terapia, volteé a ver a la pareja que tengo, nos dimos cuenta de lo que somos, primero, como individuos, después como pareja, después como familia, que es lo más importante, reconocer nuestros errores. Sí siento que de los fregadazos vienes esta parte en la que dices: ‘Ah pensé que era más difícil esto’”, le contó la presentadora a sus compañeras de Netas Divinas.

Para Galilea las lecciones de su matrimonio han sido muy especiales, sobre todo después de superar las situaciones más retadoras juntos: “Nos volvimos más fuerte como pareja”, reconoció. Aunque se encuentran en un gran momento con el papá de su hijo Mateo, la tapatía expresó su inquietud por entender cómo es que la relación irá evolucionando con el tiempo: “Vamos a cumplir 12 años casados, ¡qué rápido!, porque aparte se me ha ido rapidísimo, ¿Qué va a pasar en veintitantos años? Es una vida”, comentó sobre cumplir sus votos matrimoniales y caminar el resto de su vida de la mano de Fernando Reina.

VER GALERÍA

Galilea Montijo, ¿una mujer celosa?

Como parte del tema del programa, Galilea puso sobre la mesa un tema a discusión: “Yo les hago una pregunta, ¿los celos son igual a inseguridad?”, le comentó a sus compañeras. La tapatía explicó cómo ve ella una situación de celos: “Yo me siento más insegura que celosa, soy insegura, no de la otra persona, a lo que voy es: Si yo veo que hay como miraditas y yo estoy en medio, no es tanto de ellos, más bien es como: ‘¿Enfrente de mí?, ¿me quiere ver la cara a mí?”. Fue a inicios de agosto pasado que Galilea y Fernando Reina celebraron 11 años de matrimonio, una fecha que la pareja festejó en Turquía, un viaje con el que, además de su amor, disfrutaron del verano en un sitio que sirvió como telón de fondo para las fotos más espectaculares de Galilea.