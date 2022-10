Grettell Valdez se sincera: ‘Que yo esté divorciada no quiere decir que Santino no tenga un papá’ Durante un Live con su amiga Rossana Nájera, la actriz habló de la buena relación que tiene con su exesposo Patricio Borghetti

Esta tarde, Grettell Valdez inauguró los Miércoles con… una dinámica que planea hacer cada semana en Instagram donde, a través de un Live, estará invitado a grandes amigos a conversar. Para el lanzamiento de esta actividad con la que quiere mostrar su lado más humano a sus más de 3.7 millones de seguidores en esta red social, la actriz conversó con Rossana Nájera, una de sus mejores amigas, con quien habló de un tema muy importante para ambas: ¿Cómo soltar? Felices de poder compartir sus experiencias con la audiencia que se conectó, las actrices reconocieron que la terapia las ha ayudado a soltar cosas, situaciones y personas. Más sincera que nunca, Grettell habló de cómo ha manejado este tema con Santino, el hijo que procreó con Patricio Borghetti, con quien tiene una muy buena relación.

Grettell reconoció que la razón más especial por la cual ha trabajado duro para tener una relación cordial de co-paternidad con el argentino, es el deseo de que Santino cuenta con una red de contención de padre y madre que, confesó, ella no tuvo en su infancia: “Les voy a confesar algo que no sabían: Yo no tuve un papá, mi figura paterna, que en paz descanse hace dos años, fue mi tío, pero realmente yo no tuve eso”, reveló. El trabajar con los temas que en su momento la marcaron ha hecho que Grettell quiera que su hijo cuenta con una unión familiar única: “El hecho de que yo esté divorciada no quiere decir que Santino no tenga un papá, todo lo contrario. Yo no quiero que mi hijo deje de sentir lo que yo no tuve, yo no tuve un papá presente, ni que me reconociera, ni que me diera su apellido, nunca lo tuve”, explicó.

La actriz confesó que su hijo siempre ha sido prioridad en su relación con Patricio: “Me preguntan, ¿cómo le has hecho con Patricio, para empezar, imagínate que me llevara mal con el único papá del hijo que tengo”. Grettell recordó la gran lección que aprendió cuando se divorció de Borghetti: “Uno tiene que soltar, decir: ‘Este brother ya no quiere estar’ y aceptar”, explicó la actriz quien recordó que la separación de Patricio se dio cuando Santino apenas iba a cumplir su primer año de vida. Con los años, la actriz ha aprendido a transformar las situaciones incómodas en su vida y le ha dado un giro: “Aceptar lo que es para ti, lo que viene, eso es lo que te da el paso de aprender algo y madurar. Yo abrazo cada situación que siento”, reconoció.

Aprovechando esta conversación, Grettell contó cómo maneja ella los grandes retos de la vida: “Siento esto y voy a mi closet y lloro, lloro hasta que digo: ‘Ya me cansé''', confesó. Resaltando el cuidado de la salud mental, la actriz dio a conocer que la terapia siempre ha sido un básico en su lista de actividades, pero también reconoció que la fuerza de voluntad también ayuda: “Uno también tiene que echarse la mano”. A la distancia, la actriz esta viviendo otro momento, pero recordó que, tras su divorcio, tuvo que trabajar en reconstruir su vida: “Extrañas el proyecto, pero extrañas a la familia, es un todo”.

Santino, un niño grande

Hablando de soltar, Grettell habló del próximo reto que se avecina en su vida, el aceptar que su hijo, de 14 años de edad, está entrando a una nueva etapa: “Siempre me digo: ‘Grettell, tú hijo ya creció, ¡suéltalo!’”. En ese sentido, aceptó que la maternidad es una faceta que diario le da lecciones: “Soy una mujer que día a día voy aprendiendo con él, tengo un hijo, estoy aprendiendo con él, la verdad bendito Dios lo que yo tengo increíblemente construido con Santino es la comunicación, me cuenta todo”. En esta charla, Grettell le contó a Nájera por qué, en este momento, no hay otra prioridad en su vida más importante que su hijo: “Rechacé un proyecto que estaba increíble, pero era fuera de México, para irme 5 meses y la verdad lo hice correctamente, porque Santino está a anda de volar de la casa. Proyectos hay muchísimos, yo ahorita quiero disfrutar de mi hijo, ahorita no me veo sin él ni una semana”, explicó.