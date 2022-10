¿Boda a la vista? Mariana Ochoa revela si tiene planes de llegar al altar con su novio

Han pasado ya 4 años desde que Mariana Ochoa y Mauricio Vaca fueron flechados por Cupido y la pareja se encuentra más enamorada que nunca. En medio de la gira por los 30 años de OV7, este fin de semana, la cantante hizo un viaje relámpago a Michoacán para acudir de la mano de su novio al Festival Internacional de Cine de Morelia, un evento en el que acompañó a Mauricio quien trabaja al frente de una importante cadena de cines. Sonriente y feliz de ser el apoyo de su novio, Mariana habló en entrevista con Ventaneando de la posibilidad de llegar al altar con su galán a quien conoció gracias a amigos en común que les organizaron una cita a ciegas. Según contó ella en su canal de Youtube después de cancelarle en 3 ocasiones, el día en que se conocieron no volvieron a separarse.

Con la simpatía que la caracteriza, Mariana Ochoa le mostró a la prensa que, hasta el momento, no se ha comprometido con su novio: “Para que vean, no traigo anillo de ningún tipo, la verdad, la pandemia a pesar de que nos afectó en muchas cosas, se detuvo la gira, a nivel personal fue muy buena para mí, para mi relación de pareja, para mi familia y sí, estoy feliz, ya tenemos cuatro años”, confesó la integrante de OV7. Más sincera que nunca, la cantante reveló que su novio sí quiere llegar al altar: “Él se quiere casar, me dicen mis amigas: ‘¿Y qué esperas?’”. Ochoa reconoció que, para tomar una decisión como esta debe pensar mucho en sus hijos: “Es un ejemplo para los hijos rehacer una familia, él tiene hijos adolescentes, adultos, los míos son muy chiquitos, entonces hemos preferido conocernos mejor, darle tiempo al tiempo, que se conozcan”, explicó.

A manera de broma, Mariana aseguró: “Soy la novia fugitiva, ¡Adiós!”. Aunque en este evento no mostró ningún anillo en su mano izquierda, hace unos meses, la cantante presumió a las cámaras del programa comandado por Pati Chapoy la argolla de promesa que le entregó su novio: “Tengo un pre-anillo, no es el anillo, anillo, pero hoy no me lo puse. Es un pre-anillo de que los dos queremos un compromiso formal más adelante, pero no hay prisa a esta edad queremos que las cosas salgan bien, en ocasiones anteriores me he apresurado, tal vez y ¿qué necesidad?”. Después de dos divorcios, Mariana prefiere tomar esta decisión con calma: “Para mí firmar un papel no hace una relación”, reconoció en aquella ocasión.

Mariana recordó que cuando conoció a Mauricio, hace 4 años, jamás imaginó que Cupido haría de las suyas: “Yo no estaba buscando un novio en ese momento, llevaba un año divorciada de Patricio, llegó él a mi vida, de hecho, él también venía de una relación muy larga y tampoco estaba queriendo formalizar con alguien y se dio, encontré a mi media naranja y en su caso también”. Aunque su relación marcha viento en popa, Mariana dejó claro que prefiere disfrutar del noviazgo antes de dar el siguiente paso en su relación: “Lo que decidimos hacer es darle tiempo al tiempo, yo tengo hijos, él también, ver que todo funcione, aprender el uno del otro”. Hace unos meses, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, reveló que no vive con su novio: “No él en su casa y yo en la mía”, dijo para luego reconocer: “Sí estoy enamorada”.

La serie de OV7

Además de su relación con Mauricio Vaca, Mariana le contó a la prensa en Morelia cómo van los preparativos para la serie de OV7, un proyecto que no ha resultado nada fácil para los escritores: “Todavía no hay fecha, están escribiendo los capítulos, llegar a la biblia fue muy complicado, la biblia se le llama al libro principal, lo que pasa es que no es una historia, no es la serie de Alejandra Guzmán o de Pedro Infante, aquí son 7 historias y entrelazarlas va a ser lo interesante. Estamos esperando a que nos den los libretos, no ha dicho que no, como él mismo lo dijo, todos nos hemos equivocado dentro del grupo, algunas cosas se han hecho más públicas que otras, pero es válido, su posición es muy válida, yo creo que cuando vea que lo que se está contando es lo que es, va a decir sí, es parte de mi historia y aquí está mi firma”, finalizó.