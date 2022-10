A la distancia, Gabriel Soto felicita a Irina Baeva por su cumpleaños número 30

Hace un par de semanas, Irina Baeva se embarcó en uno de los viajes más especiales de su carrera al arribar a Qatar, donde se encuentra calentando motores para lo que será su segunda cobertura en un Mundial de futbol realizando notas de color. En medio de esta aventura, la actriz celebra este 25 de octubre su cumpleaños número 30, una fecha que celebró con una jornada en altamar a bordo de un yate en el que estuvo acompañada de su equipo de trabajo en aquel país. A distancia, Gabriel Soto se hizo presente y utilizó su cuenta de Instagram para enviarle sus mejores deseos a su prometida en esta especial fecha.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Desde las primeras horas de este marte, Gabriel Soto publicó en su feed una foto de su prometida que acompañó del texto: “Birthday girl Qué esta vuelta al sol esté llena de bendiciones, salud, amor y muchos éxitos”, conmovida por las palabras del actor, Irina compartió esta publicación en una de sus historias y la acompañó de la frase: “Te amo”, junto a un emoji de corazón. De acuerdo con Gabriel Soto, la cuenta regresiva para el reencuentro con su novia ha comenzado y en breve la actriz regresará a nuestro país, pues su trabajo está por concluir: “El resto te lo digo en persona, ya en unos días”, escribió en la parte final de su mensaje.

VER GALERÍA

Fue la propia Irina quien dio a conocer que su labor en Qatar está por concluir: “La últimas grabaciones en Doha-Qatar”, escribió durante un recorrido por el yate que se convirtió en el escenario de su festejo de cumpleaños. En otro video, en el que Irina aparece bailando ataviada en un estiloso bañador negro, se lee: “Celebrando la vida. Empezando mis 30 en Doha, ¡qué locura!”. Además de presumir su escultural figura, la cumpleañera aparece cantando y bailando el nuevo tema de Shakira, Monotonía, la canción de desamor del momento.

Irina y Gabriel desmienten los rumores

Antes de viajar a Qatar, Irina Baeva habló con la prensa sobre los rumores de una supuesta ruptura que con Gabriel Soto, una situación que ya había desmentido, el actor: “No chicos, no es cierto, ustedes han platicado muchas veces con él y nosotros siempre se los décimos a ustedes, no sé por qué la gente no nos cree, pero es la verdad, estamos bien”, declaró la actriz para el programa El Gordo y la Flaca. Días antes de estas declaraciones de Irina, Gabriel ya había revelado por qué no se han dejado ver juntos en los últimos meses: “No, para nada, lo que pasa es que Irina ha estado de viaje y yo he estado con las grabaciones ya sabemos todos los chismes que salen siempre, pero Instagram vemos, realidades no sabemos. No tenemos que publicar nada, ni demostrarle a nadie nada”, detalló el actor.

Gabriel Soto revela que no habrá boda con Irina este año

VER GALERÍA

A finales de septiembre, Gabriel Soto reconoció en entrevista para Televisa Espectáculos, que la agenda de trabajo de ambos ha sido la razón por la que no los vemos tan juntos como antes: “Se han especulado muchísimas cosas, y el tema es que yo estoy grabando todos los días, de lunes a sábado. Irina ha tenido viajes, se fue a Nueva York, se fue a Rusia a ver a su familia, ahora se va a Qatar, entonces pues cada quien ha estado con sus actividades profesionales y es por eso que se han dado como muchas versiones y especulaciones”, aseguró el galán de telenovelas: “Vamos bien, es simplemente que cada quien está ahorita con un chorro de trabajo”, finalizó.