Marimar Vega reconoce que sí está buscando tener hijos con su esposo: ‘Esperemos que lo logremos’

A un par de días de celebrar 8 meses de feliz matrimonio con Jerónimo Rodríguez, Marimar Vega habló con sus seguidores en Instagram de las ganas que tiene de convertirse en mamá al lado del director de fotografía. Durante una de dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la primogénita del fallecido Gonzalo Vega respondió que la maternidad es un plan a corto plazo. Hace un par de semanas, la actriz recordó en entrevista con Ventaneando que, desde hace algunos años congeló sus óvulos para poder cumplir este sueño y, ahora que ha encontrado al hombre de su vida, buscará escribirle a la cigüeña.

Feliz y enamorada, Marimar compartió que la pregunta sobre si quiere tener hijos con Jeros, como le dice de cariño a su esposo, fue la que más el hicieron sus seguidores: “Esta pregunta ha sido la más repetida de todas. Sí, sí nos gustaría tener hijos. Esperemos que lo logremos”, agregó Marimar. Durante esta dinámica, Marimar también compartió cuál sería la cita perfecta con su esposo con quien, recientemente realizó uno de sus viajes más especiales por España y Portugal: “Mi cita ideal con Jeros siempre es comer, los dos amamos comer bien, lo disfrutamos muchísimo”, comentó la actriz quien recientemente trabajó por primera ocasión con su esposa en la segunda temporada de la serie Cecilia.

A finales de septiembre pasado, Marimar reveló por qué cree que Jerónimo es el hombre indicado para vivir la maternidad a su lado. Según comentó la actriz, la madurez con la que viven su matrimonio es justo lo que ella quería desde hace años: “La relación sobre todo que yo quería tener, creo que el estar en paz y estar en una relación con una equidad y una armonía, con libertad, pero con mucha certeza, yo creo que ya con todas esas cosas juntas con eso ya”, declaró al programa comandado por Pati Chapoy. Para Marimar compartir con su esposo la misma visión de vida es lo más rescatable: “Ya estamos grandes, ya quiero paz, quiero estar en un hogar armonioso y eso es lo que tenemos”, explicó.

Su plan de ser mamá

En esta entrevista con Ventaneando, Marimar explicó por qué su plan de ser mamá es a corto plazo: “Ya estoy grande, me tengo que apurar”, comentó para luego revelar cuánto hijos le gustaría tener: “Uno, ya no me da tiempo de más, la verdad”, dijo sincera. De acuerdo con la actriz, le gustaría que su hijo creciera cerca de Luka y Lua, hijos de su hermana Zuria Vega: “Con uno y con sus primos ya, todo bien”, añadió la mayor de las hermanas Vega. Aseguró que debido al ritmo de trabajo que tiene, prefiere únicamente un hijo: “Sí, pero ve mi vida, es un relajo, yo viajo mucho”, detalló.

Marimar contó que hace varios años tomó una decisión muy importante para cuando decidiera tener hijos: “Yo congelé mis óvulos desde hace mucho, creo que hoy por hoy es una herramienta que tenemos las mujeres que no queremos ser mamás tan jóvenes. Si yo pudiera extender todavía más el tiempo me esperaría dos, tres añitos más”, reconoció. Por último, la actriz confesó que su matrimonio con Jerónimo ha sido justo lo que estaba esperando: “Uno puede equivocarse y volverlo a intentar y no quedarse en un matrimonio infeliz nada más porque la religión lo dice o la sociedad lo dice”, confesó sobre sus relaciones pasadas.