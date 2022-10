¡Felices dos! Adrián Uribe y su esposa celebran el cumpleaños de su hija Emily

Han pasado ya dos años desde que Adrián Uribe y Thuany Martins están viviendo un sueño hecho realidad con la llegada de su hija Emily, quien se convirtió en la cereza del pastel en su historia de amor. Tal como lo reveló la modelo brasileña a ¡HOLA! Tv, en diciembre del 2020: “Es mi primera hija, la muñeca que siempre soñé”, con el nacimiento de su hija, la familia está viviendo uno de sus anhelos más grandes. Luego de dedicarle a su esposa e hija su participación en ¿Quién es la máscara?, donde concursó bajo la identidad de Rey egipcio, Adrián Uribe utilizó su cuenta de Instagram para compartir un poco de cómo celebró el segundo año de Emily.

La pareja utilizó sus perfiles en esta red social para publicar un clip con el que dieron una probadita de cómo sorprendieron a su pequeña quien escuchó Las Mañanitas en una habitación adornada con globos y motivos rosas: “Celebrando 2 años de vida de nuestra princesa”, se lee en la descripción de este clip donde la niña aparece junto a sus padres y un enorme oso de peluche que le obsequiaron. En este material audiovisual también llama la atención el momento en el que Emily, con ayuda de sus papás, sopla las velitas de su pastel decorado de Minnie Mouse, el personaje de ficción en el que se inspiraron sus papás para crear la atmósfera de este cumpleaños.

De acuerdo con las imágenes, este festejo fue en su casa y tuvo como invitados de lujo a Gael, el hermano mayor de la cumpleañera y a su abuelita paterna, con quienes posó para una de las imágenes del recuerdo. Para Gael, el hijo mayor de Adrián, el papel de hermano mayor es uno de sus preferidos, de hecho, al enterarse que Emily venía en camino, fue uno de los más emocionados: “Gael, mi hijo, reaccionó de una manera mejor de lo que yo imaginé, desde que le dijimos que estábamos esperando bebé, lo primero que dijo fue: ‘Está tomando ácido fólico’, a él le preocupó mucho que la bebé y Thuany estuvieran bien, los tres queríamos niña”, le contó Adrián Uribe a ¡HOLA! TV, durante la presentación de su hija.

En aquella entrevista, la esposa de Adrián contó por qué eligieron ese nombre para su bebé: “Le pusimos Emily, porque es un nombre que desde chiquita, cuando jugaba a las muñecas, les nombraba Emily y es un nombre que a mí siempre me encantó y así se quedó”, reveló la modelo, dando muestra de su sentido del humor, el comediante añadió: “Y yo como buen padre quiero evitar problemas familiares, la apoyé”, comentó en tono de broma. Ya en un plan más serio, Adrián reconoció: “No, la verdad es que desde que me dijo Emily, me encantó el nombre y desde antes de saber si era niña o niño, decíamos: ‘Ojalá sea niña, porque de niño no tenemos’”, contó Uribe.

Una vida familiar de ensueño

Desde que la relación entre Adrián y Thuany comenzó todo se dio de una manera mágica, por esta razón, el presentador asegura que la familia que ha formado con la brasileña fue la gran recompensa que la vida le dio, luego de la delicada crisis de salud que vivió hace unos años: “Yo creo que las cosas pasan por algo, yo alguna vez leí una frase que decía: ‘No te preocupes por qué, sino para qué’. Si lo enfocamos de una manera positiva, yo creo que para esto, para valorar todo lo que la vida me está regalando después de eso, mi mujer, mi hija, la salud de mi hijo, la salud de mi familia, si no fuera por todo eso no tendría todo esto en mi vida de dos años para acá”, explicó el conductor.