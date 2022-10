Issabela Camil reacciona al regreso de Luis Miguel a los escenarios

Mucho ha dado de qué hablar el anuncio de que Luis Miguel está preparando una gira que marcará su regreso a los escenarios. Tan hermético como siempre, el cantante se mantiene alejando de los reflectores; sin embargo, fue su gran amigo y una de las mentes maestras detrás de su anterior regreso, Carlos Bremer, quien fue el encargado de revelarle a la prensa que El Sol está listo para volver a brillar: “Hablé con él hace dos semanas, está en España. Ya está preparándose para una gira de 200 conciertos, viene con todo”, declaró el empresario a Televisa Espectáculos a finales de septiembre. Esta noticia ha generado un sinfín de comentarios, incluido el de Issabela Camil quien, en el pasado, sostuvo una importante relación sentimental con el cantante.

Tan cordial y respetuosa como cada que le preguntan por Luis Miguel, Issabela Camil reaccionó ante las cámaras de Ventaneando sobre el regreso de El Sol a los escenarios: “Me parece fantástico, yo creo que tiene mucha gente que lo adora. Es un extraordinario cantante”, comentó la esposa de Sergio Mayer, quien resaltó el talento y la importancia que tiene el legado musical del intérprete de Por debajo de la mesa. En junio del año pasado, la actriz reconoció que no le molestó la manera en la que fue contado su noviazgo en la bioserie del cantante: “Es una historia mía y de Mickey y yo respeto si él lo quiere contar y tiene todo el derecho, también lo vivió”, declaró en junio del año pasado.

En aquella ocasión, Issabela detalló por qué no pretendía emprender acción legal en contra del cantante por haber contado su historia: “Es una relación que no solamente me perteneció a mí, yo no tengo los derechos sobre algo que dos personas vivieron. Yo no tengo problemas con eso. Por eso cuando me dicen: ‘Es que vas a demandar’, yo no tengo nada qué demandar, ¿cómo por qué voy a demandar algo de lo que fui partícipe?, no, es ridículo, es estúpido, pero yo no lo quiero contar”, explicó. “No puedo prohibir que otras personas hablen porque cada quien tiene su derecho de expresarse, pero a mí no me gusta”, explicó.

¿A quién sí le cuenta de su pasado?

Durante una entrevista con Ventaneando, el año pasado, Issabela dio a conocer a quién sí le cuenta sobre su pasado, se trata de su primogénita quien, debido a su edad, se ha mostrado curiosa sobre el tema: “Antonia sí está más interesada en cosas de mi vida y se las cuento abiertamente, no tengo nada que ocultar. Su mamá tuvo un pasado, tuvo otras relaciones y es imposible que lo oculte, es hermoso, no estoy diciendo que no, en ningún momento digo que me lo quiero quitar de encima, simplemente es algo que no quiero compartir, pero a mis hijas les voy a hablar siempre con toda la verdad y sabrán absolutamente todo lo que quieran saber, ellas saben quién es su mamá”, reconoció.

A diferencia de otros personajes que aparecieron en la serie, como sus papás, Tony Star y Jaime Camil Garza, quienes ofrecieron entrevista a la producción para construir sus personajes en la serie, Issabela no fue buscada por los escritores y tampoco compartió le pidieron permiso para utilizar su imagen: “No yo no autorice nada, yo no tengo nada que esconder, son dos personas, cada quién tiene la manera de contar su historia, no tengo yo los derechos firmados, ¿de qué?, es ridículo, no es algo que me avergüenza, pasó”, añadió sobre lo que se ha contado de ella y Luis Miguel.