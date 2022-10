Eduardo Videgaray, orgulloso del último logro de Sofía Rivera Torres: ‘Mi actriz y persona favorita’

El próximo lunes, Sofía Rivera Torres cumplirá otro de sus sueños en el ámbito profesional al regresar al horario estelar de Las Estrellas con Cabo, la telenovela en la que compartirá créditos con Bárbara del Regil y Matías Novoa. Orgulloso del nuevo logro de su esposa, anoche, Eduardo Videgaray la acompañó a la presentación de esta historia que grabaron en Baja California, un destino que se ha convertido en el preferido de la pareja, quien se encuentra en medio de los preparativos de su boda religiosa, un evento que están planeando para el próximo año. Como siempre que Sofía emprende un nuevo proyecto, su esposo se convirtió en su principal promotor y a través de su cuenta de Instagram le expresó su admiración.

Con un álbum de fotos al lado de Sofía, durante la presentación de esta historia, Eduardo Videgaray le escribió: “¡Felicidades a mi actriz y persona favorita Sofía Rivera Torres! Éxito este lunes en el estreno de Cabo”, se lee en el feed del conductor de ¡Qué importante! Conmovida por las palabras de su esposo, la actriz comentó: “Gracias amor mío. En la misma dirección, juntos”, a lo que él respondió: “Siempre”. Por su parte, Sofía también compartió este álbum con un mensaje dedicado a ella en su infancia: “Quién te viera niña gordita bulleada, el patito feo de la familia, sí yo pude tú puedes”. Empático con las palabras de su esposa, Eduardo comentó: “Te amo mi exgordita, bulleada, estoy súper orgullosa de ti”.

Sofía brilló con luz propia durante la presentación de Cabo donde habló por primera ocasión de Karen Escalante, su personaje: “Siempre soy del equipo de las villanas, pero de las buena onda del equipo de las villanas. Es buena onda, noble, se enamora de quien no debe y ¿a quién no le ha pasado?”, comentó divertida para la transmisión en vivo que se hizo a través de Youtube. En esta conversación, la actriz destacó las espectaculares locaciones que tiene la producción de José Alberto El Güero Castro: “Lo que más, más me gusta de Cabo es la vista de nuestra oficina, qué bien la pasamos en el mar, no nos podemos quejar, México es hermoso, mágico, ni se diga de grabar en Cabo y en La Paz, wow La Paz, yo me súper enamoré, yo ya conocía Baja California, pero no había conocido así de estar yendo con tanta frecuencia como ahora he tenido la fortuna de hacerlo gracias al proyecto”, explicó.

El look marino de Sofía

Además de guapa y talentosa, Sofía Rivera Torres siempre está a la moda, por esta razón quiso lucirse con el look con el que acudió a la presentación de esta telenovela. Ataviada en un espectacular diseño con detalles marinos firmado por Versace de la colección Primavera-Verano 2021 que combinó con unos pendientes en forma de estrella que combinaron perfecto con las conchas que el vestido tiene en la parte del escote: “Fui a buscarlas hoy, alguien me dijo: ‘Yo vi en una tienda estrellas de mar’ y dije tengo que ir así para complementar, me fui todo o nada con el tema de Cabo”, comentó divertida la actriz quien fue peinada con una coleta alta.

Este vestido que Sofía lució ya se lo habíamos visto a Dua Lipa en 2020 durante la alfombra roja de los American Music Awards en el 2020 alfombra roja, un detalle que la misma actriz compartió: “Me mandaron fotos de Dua Lipa en ese vestido, a Dua se le veía mejor, pero qué le vamos a hacer”, comentó en tono de broma la actriz quien lució espectacular. Según contó, durante las grabaciones de esta historia el elenco al completo está muy concentrado en mantener la figura: “El gym de los hoteles donde nos quedamos siempre está lleno, estamos ahí tratando de mantener la figura. Hay que darle al gimnasio para poder lucir estas curvas latinas”, comentó.