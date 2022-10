‘Estaba tratando de guardar un respeto por Christian’, Humberto Zurita revela por qué no hablaba de su romance

Después de disfrutar de su romance con Stephanie Salas en privado, hace unos días, Humberto Zurita admitió ante la prensa que está enamorado de la intérprete de Ave María con quien sostiene un noviazgo desde hace dos meses. Tras el anuncio de su relación, el actor ha revelado varios detalles de cómo fueron flechados por Cupido, una situación que comenzó luego de que el actor enviudó. De acuerdo con el histrión, después de salir a comer en un par de ocasiones, la personalidad de Stephanie y el gran trabajo que ha hecho como mamá de Michelle Salas y Camila Valero, llamaron su atención y poco a poco la amistad se convirtió en amor.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, para el programa De Primera Mano, Humberto Zurita reveló la razón detrás de mantener el inicio de su relación en privado, una situación que jamás quiso ocultar: “El otro día yo me equivoqué un poco al decir que no quiero hablar de esa relación (con Stephanie), que me estaba escondiendo, no, yo no me estoy escondiendo de nadie, simplemente estaba tratando de guardar un respeto por Christian y así lo mencioné y me dijeron: ‘No, tienes que respetar a Stephanie’ y por eso te hablo francamente de esa relación que tengo yo con Stephanie y que me siento muy feliz y contento de estar a su lado”, explicó.

Humberto aprovechó esta entrevista para resaltar el apoyo que sus fans y los de Christian Bach le han hecho sentir tras la partida de la actriz: “Yo sé que la gente nos apoya, a mí me apoyan mucho, yo a la gente le agradezco profundamente el cariño que le tienen a mis hijos y por mí en lo personal y por Christian, mi mujer, que ha tres años de muerte, siguen posteando cosas, yo posteo cosas, la quieren mucho”, comentó. Debido al aprecio que el público le tenía a su esposa, el actor ha intentado disfrutar de su romance con Stephanie siempre guardando un gran respeto a la memoria e imagen de quien fue su esposa por más de 36 años, por esta razón le resulta complicado responder algunos cuestionamientos de la prensa, como si en sus planes está llegar al altar de nuevo: “No sé, no lo creo y no quiero faltarle al respeto a Stephanie, ¿sí me entiendes?, no lo sé, no te puedo contestar esa pregunta”, respondió hace unos días en conferencia de prensa.

El actor está disfrutando de una gran etapa en su vida y a inicios de septiembre celebró su primer cumpleaños al lado de Stephanie, una fecha que también compartió con sus hijos y con las hijas de ella. Según contó, el primer viaje familiar en Ensenada: “Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije: ‘Oye voy a llevar a Stephanie’ y me dijo: ‘Cómo pa, ¿estás saliendo con Stephanie?’, le dije: ‘Sí, estoy saliendo con ella’, pues tráetela, me dijo. Después le comenté: ‘Oye voy a llevar a Camila y también va Michelle’ y me dijo: ‘Bueno, tráete a mis dos hermanas’”, contó el actor en entrevista con Imagen Tv, donde también reveló cómo reaccionaron sus hijos: “Con el cariño y el respeto que me tienen, ellos me quieren ver feliz, me quieren ver contento y ustedes lo vieron, ya no es secreto nada”, comentó.

Humberto, gran admirador de Stephanie

Aunque Humberto conocía a Stephanie desde hace muchos años como compañera actriz, tras este reencuentro donde se dio el amor, descubrió en ella cualidades que no había conocido: “Es una mujer hermosa en todos los sentidos de la palabra, es muy culta, a mí me encantan las mujeres inteligentes”. Hace unos días, durante su visita al foro de Ventaneando, Humberto le contó a Pati Chapoy la gran admiración que tiene por Stephanie Salas como mujer: “Yo un día le dije: ‘Tu valor como mujer está en tus hijas’. El valor de las madres y de los padres está en nuestros hijos. Cuando tú ves a Mich y Camila, son dos niñas preciosas, hermosas, que hablan idiomas, muy bien educadas y eso es el reflejo de ella y eso me empezó a interesar mucho de ella y el cariño que le tengo de años”, añadió.